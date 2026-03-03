La Diputación de Cáceres pone en marcha su campaña del 8M con el foco en mujeres anónimas del mundo rural

La Diputación de Cáceres ya ha puesto en marcha su campaña anual con motivo del Día Internacional de la Mujer. Esta edición ha arrancado con una charla con Antonia Molina, diputada de Igualdad. Ella ha querido recordar nombres propios de mujeres conocidas y populares en sus distintos ámbitos. Loida Zabala, en el deporte, Soraya Arnelas, en la música, María Escudero, en la ciencia, María Eugenia Búrdalo, en el emprendimiento y Pilar Galán, en las letras han sido algunas de las mencionadas.

En el lado contrario, también ha puesto el foco en las "mujeres anónimas que son protagonistas del mundo rural". "Ellas son el norte de la provincia", ha indicado Molina, explicando que son las que se encargan desde trabajar la tierra hasta mantener vivas las tradiciones.

Una línea de trabajo consolidada

La Diputación de Cáceres ha mantenido en los últimos años una estrategia continuada en torno al 8M, combinando campañas de sensibilización con actividades culturales, educativas y sociales en distintos municipios de la provincia. En ediciones anteriores ha organizado exposiciones colectivas de mujeres artistas, representaciones teatrales con perspectiva de género y programas de coeducación dirigidos a centros educativos del ámbito rural.

Además, la institución ha vinculado estas campañas a sus políticas provinciales contra la violencia de género, el fomento del asociacionismo femenino y el impulso de la participación de las mujeres en la vida pública y económica del territorio.

Con este nuevo ciclo de vídeos diarios hasta el 8 de marzo, la Diputación ha reforzado una fórmula que ya ha utilizado en años anteriores: poner rostro y voz a mujeres de distintos sectores, tanto reconocidas públicamente como anónimas, para subrayar su papel en la construcción social, cultural y económica de la provincia de Cáceres.

Visibilizar la labor de las mujeres rurales

Ya se pueden ver en las redes sociales de la institución los dos primeros videos que forman parte de la iniciativa de este año. Cada día, y hasta el 8 de marzo, se publicará un vídeo de una mujer de la provincia.

La finalidad es dar visibilidad a su labor en el desarrollo económico y social del territorio. Además de su función en el sostenimiento de la comunidad y en los desafíos ante el reto demográfico.

Una de las protagonistas de la campaña es Estrella Manuz, de la Asociación Ecologistas en Acción Dehesas y Villuercas. En su discurso ha indicado que "las mujeres rurales son un pilar fundamental, pero relegadas a un segundo plano". Es por ello que considera necesario que se de visibilidad al papel que han jugado en el desarrollo de la región, haciendo así "justicia histórica".

Ante la cada vez mayor presencia de la mujer en la agricultura y la ganadería, Estrella Manuz reclama ese reconocimiento y su inclusión en la toma de decisiones. Con esta campaña no solo se preserva el legado de estas mujeres, sino que "se impulsa el ecofeminismo rural como un plan fundamental para la equidad y la justicia social".

El siguiente nombre será el de Pilar Montero González, cuyo vídeo estará disponible a partir de la tarde del lunes. Pilar, natural de Cabezabellosa, en la comarca Trasierra-Tierras de Granadilla, es maestra y piloto de parapente medallista.

"La igualdad no es un lugar, es un camino que debemos recorrer cada día y en todos los lugares", ha concluido Molina.