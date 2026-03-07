Trujillo conmemora el 8M con una jornada dedicada al emprendimiento femenino

El Ayuntamiento de Trujillo conmemoró el Día Internacional de la Mujer (8M) con la celebración de la jornada “Mujer y Empresa: Compromiso y Liderazgo”, una iniciativa centrada en visibilizar el talento femenino y fomentar el emprendimiento. El encuentro tuvo lugar en “La Cueva”, ubicado en los bajos del Ayuntamiento, y contó con la colaboración de Asociación de Empresarios ASEMTRU.

La jornada comenzó con la recepción de las asistentes y un desayuno de bienvenida, que sirvió como espacio de encuentro entre empresarias, profesionales y participantes.

Posteriormente se celebró la mesa redonda titulada “Experiencias que suman”, en la que tres mujeres compartieron sus trayectorias profesionales, los retos afrontados y los aprendizajes adquiridos a lo largo de su carrera, en una conversación abierta que permitió reflexionar sobre el papel de la mujer en el ámbito empresarial.

A lo largo de la mañana también se proyectó el espacio “Trujillanas que inspiran más allá de nuestras murallas”, con testimonios de mujeres con trayectoria profesional y empresarial fuera de la ciudad, poniendo en valor el talento trujillano y su proyección más allá del ámbito local.

La programación incluyó además la intervención “Criar y crecer compitiendo”, centrada en los desafíos de conciliar la vida personal, familiar y profesional en el ámbito empresarial.

Uno de los momentos más destacados del acto fue el homenaje al talento y la dedicación, durante el cual se realizó la entrega de reconocimientos a mujeres que contribuyen al desarrollo profesional y social de la ciudad. En esta edición, el Ayuntamiento distinguió a Juana Plaza García y Petra Durán Jiménez por su trayectoria y su aportación al tejido social y económico de Trujillo.

La jornada concluyó con la lectura del Manifiesto Institucional del Ayuntamiento de Trujillo con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento reafirmó su compromiso con la igualdad y con el impulso del liderazgo femenino en el ámbito empresarial y social, destacando el papel de las mujeres en el desarrollo de la ciudad.