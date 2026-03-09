El Cautivo recorre las calles de Trujillo en una procesión extraordinaria cargada de emoción

Trujillo vivió en la noche del sábado uno de los actos más especiales de la Cuaresma con la salida extraordinaria del Cristo Cautivo, que congregó a numerosos fieles y vecinos a lo largo del recorrido procesional. La cita se enmarcó dentro de los actos conmemorativos por el 75 aniversario de la veneración de esta imagen, muy querida por los devotos de la localidad.

Tras la misa, celebrada en el templo de San Francisco, el cortejo recorrió distintas calles del municipio en un ambiente de recogimiento y fervor religioso. Durante el desfile, los asistentes acompañaron al paso con respeto y emoción, mientras los acordes de la Banda de Tambores de la Cofradía del Cristo Cautivo y de la Asociación Cultural Banda de Música Antonio Flores marcaban el ritmo del recorrido.

Misa con motivo del 75º aniversario de la Cofradía del Cautivo / Alejandro Cancho

El momento más emotivo de la noche se produjo al paso del Cristo por la vivienda de Enrique Elías, quien fuera presidente de honor de la agrupación y falleció en marzo de 2023. En ese punto, varios vecinos aguardaban la llegada de la imagen para rendirle homenaje.

Desde el balcón de la casa, la soprano trujillana Carmen Tamayo interpretó una saeta dedicada al Cristo Cautivo. Las puertas de la vivienda permanecieron abiertas y en su interior se podía ver un gran retrato de Elías. Uno de los cofrades entregó un ramo de flores mientras la banda interpretaba el toque de oración, un gesto simbólico que recordó la estrecha relación del modisto con la cofradía.

Noticias relacionadas

El retrato de Enrique Elías en el zaguán de su vivienda al paso de la procesión / Alejandro Cancho

La escena fue uno de los instantes más emotivos de la procesión y provocó aplausos entre los asistentes, que quisieron así mostrar su cariño y respeto. Con este homenaje y la salida extraordinaria, la cofradía continúa celebrando un aniversario especial que recuerda décadas de devoción en torno al Cristo Cautivo en la ciudad.