Música y sardinas en Talaván

El municipio de la comarca de Tajo Salor, Talaván, ha celebrado entre los días 14 y 17 de febrero sus fiestas con motivo de los carnavales. Esto con un programa repleto de actividades para todo el mundo. Los eventos comenzaron el sábado 14, donde todo el mundo acudió a la nave multiusos disfrazado, para disfrutar de una noche amenizada por la música de DJ Román. El domingo día 15 por la mañana, se celebró en la Plaza de los Herradores un concurso de croquetas, donde un jurado compuesto por un miembro de cada asociación local, votó por sus croquetas favoritas y eligieron al ganador. Esa misma tarde, tuvo lugar también en la plaza de los Herradores otro concurso, esta vez de desfile de disfraces, donde un jurado, nuevamente compuesto por un representante de cada asociación local, votó a cada uno de los participantes.

Una vez finalizado se anunciaron los ganadores de cada categoría. El lunes día 16, por la tarde y de nuevo en la plaza de los Herradores, tuvo lugar un concurso de repostería. Una vez anunciados los ganadores, en unas mesas repartidas por toda la plaza, se ofrecieron dulces, chocolate caliente y las recetas del concurso a todo el público. Por la noche, la cita se dio en la nave multiusos, a la que acudieron numerosos vecinos disfrazados y disfrutaron de un tributo a Estopa y posteriormente música a cargo de DJ Jancace.

Noticias relacionadas

Para finalizar los eventos de toda esta intensa programación, el martes día 17 se llevó a cabo el tradicional ‘Entierro de la sardina’, que estuvo organizado por la Asociación Cultural de Mujeres La Breña y El Hogar del Pensionista. Hicieron un recorrido por las calles del pueblo entre lamentos fingidos y llantos exagerados, que finalizó en la nave multiusos, donde se incineró la sardina y se repartieron chuletas, sardinas y vino, para todos los asistentes. Con una gran participación vecinal y un ambiente festivo durante todos los días, Talaván volvió a demostrar que sus carnavales son una cita imprescindible en el calendario local. En definitiva, los carnavales son una fiesta tradicional con gran arraigo en la población con la implicación de todos los vecinos que ya miran a sus próximas fiestas.