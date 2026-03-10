Los mejores bocatas de Brozas

Brozas ha demostrado que el Carnaval es una de sus celebraciones más queridas. Vecinos de todas las edades se echaron a la calle para disfrutar de un intenso fin de semana repleto de música, disfraces y actividades que combinaron tradición y novedades, en una edición que destacó por la alta participación y el ambiente festivo en cada rincón del municipio. La programación arrancó el viernes con la tradicional suelta de gallinas, una cita especialmente esperada por los más pequeños, que recorrieron el casco urbano en su búsqueda entre risas y emoción, iniciando el pistoletazo de salida a varios días de celebración. El sábado 14 de febrero tuvo lugar el desfile de adultos, que contó con la participación de 18 grupos. La creatividad y la originalidad fueron las grandes protagonistas de la jornada, con disfraces muy elaborados y llamativas puestas en escena. Una vez acabado el recorrido, un jurado popular se encargó de valorar las propuestas y, con sus puntuaciones, se procedió a la entrega de premios en distintas categorías: mejor disfraz elaborado en casa, mejor disfraz , mejor puesta en escena, mejor complemento y especial jurado.

El domingo fue el turno de los más pequeños con el desfile infantil, en el que participaron 10 grupos formados por niños y niñas que llenaron las calles de baile, color y alegría. Tras el desfile, todos los participantes recibieron un menú infantil como reconocimiento a su implicación. Para completar la jornada, los niños y niñas disfrutaron de una tarde de colchonetas, que puso el broche lúdico al día. El lunes, como es tradición, se celebró un baile con merienda organizado por el AMPA, que reunió a familias y vecinos en un ambiente festivo, consolidando la implicación de la comunidad educativa. El Carnaval 2026 llegó a su fin con el tradicional entierro de la sardina. Un grupo de personas vestidas de plañideras protagonizó un animado cortejo en el que no faltaron murgas cargadas de humor. La jornada concluyó con el reparto de bocadillos de sardina y ponche.