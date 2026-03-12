La alcaldesa de Hinojal, Blanca Vivas, visita la balsa municipal para supervisar los trabajos contra la planta invasora

El 2 de febrero, la alcaldesa de Hinojal, Blanca Vivas, visitó la balsa municipal para acompañar a Víctor Gerardo del Moral, secretario general de Desarrollo Sostenible, Coordinación y Planificación Hídrica, y a Germán Puebla Obando, director general de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura. El objetivo conocer de primera mano los avances en los trabajos de extracción de la planta invasora que afecta a la balsa. Además, el 14 de febrero, visitaron Hinojal José Luis Quintana, delegado del Gobierno, y Begoña Bernal, secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, para comprobar el estado de los caminos rurales que, como consecuencia de las intensas lluvias, han sufrido importantes desperfectos y valorar posibles actuaciones. El día 17 finalizó la segunda fase de las obras de mejora del polideportivo municipal de Hinojal con el nuevo vallado perimetral, la retirada de los setos del antiguo cerramiento y la mejora del acceso principal a las instalaciones. Además de nuevas canastas de baloncesto y se han incorporado asientos tipo grada con capacidad para 60 personas.

Por otro lado, el día 12, la alcaldesa de Hinojal, Blanca Vivas, asistió a una reunión celebrada en El Arroyo, en el marco del Comité de Seguridad y Salud. La alcaldesa fue nombrada vicepresidenta del Comité de Seguridad y Salud lo que supone un importante reconocimiento a su labor y compromiso en este ámbito. El día 17 se celebró el martes de Carnaval con desfile de disfraces y quema de la sardina. Durante el mes de febrero, a consecuencia de la borrasca kristín del 28 de enero, el ayuntamiento ha llevado a cabo un recuento exhaustivo de los daños ocasionados, así como la retirada de árboles y acondicionamiento de caminos, con el objetivo de recuperar la normalidad en el municipio. Estas labores, que requieren el uso de maquinaria especializada, se mantienen a día de hoy debido al alcance de los daños. Paralelamente, se informó a distintas instituciones como la Delegación del Gobierno, la Mancomunidad Tajo-Salor, la Diputación de Cáceres y la Junta, sobre la cuantía de los daños sufridos, solicitando la declaración de Zona Catastrófica para recibir compensaciones económicas necesarias.