Villa del Rey: actividades para todas las edades en Semana Santa y la Fiesta de la Primavera, con música y ambiente festivo

El mes de marzo llega a Villa del Rey cargado de actividad, tradición y proyectos de futuro. Con la llegada de la primavera, el ayuntamiento trabaja tanto en la organización de eventos que forman parte de la identidad cultural local como en iniciativas destinadas a mejorar los servicios y la calidad de vida de los vecinos. Uno de los acontecimientos más esperados es la tradicional ‘Matanza Popular’, el próximo 28 de marzo. Durante estos días previos ya se están ultimando todos los preparativos. Esta celebración permite mantener vivas las tradiciones gastronómicas y sociales, convirtiéndose en un momento de convivencia y de puesta en valor del patrimonio cultural, donde se comen platos tradicionales como el ‘mojo’ y el ‘arroz de matanza’.

Asimismo, el ayuntamiento trabaja en la programación de actividades para la Semana Santa, que este año tendrá una cita especial el sábado día 4, jornada en la que se organizan actividades pensadas para vecinos y visitantes . Otro de los eventos destacados será la ‘Fiesta de la Primavera’, que se celebrará, si el tiempo lo permite, en formato de romería. La idea es disfrutar de un día de convivencia al aire libre en el que la música y el ambiente festivo serán protagonistas.

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Por la tarde actuará la orquesta ‘Las Vegas’, que pondrá el broche musical a una jornada pensada para todas las edades. Junto a estas actividades festivas, el ayuntamiento continúa avanzando en proyectos de innovación para el municipio. En este sentido, en los próximos meses se pondrá en marcha la iniciativa ‘Pueblos Inteligentes’, proyecto orientado a modernizar y facilitar el acceso a instalaciones municipales. Gracias a este sistema, se pretende mejorar la gestión y el uso de espacios como la piscina municipal, el gimnasio y la pista de pádel, permitiendo un acceso más cómodo y eficiente para los usuarios. Con este tipo de iniciativas, Villa del Rey sigue apostando por combinar la conservación de sus tradiciones con la incorporación de herramientas tecnológicas que mejoren los servicios municipales y el día a día de sus vecinos. En el ámbito de las infraestructuras municipales, el ayuntamiento ha comenzado también las obras de reparación del gimnasio municipal y la pista de pádel, tras los daños ocasionados recientemente por la borrasca Kristin. Estos trabajos permitirán recuperar el correcto funcionamiento de las instalaciones y garantizar que los vecinos puedan seguir utilizando este espacio deportivo en las mejores condiciones posibles. Por otra parte, el ayuntamiento avanza en los trabajos relacionados con el Centro de Interpretación de la Tenca, proyecto importante para la promoción del patrimonio natural, cultural y gastronómico. Esta iniciativa poner en valor una de las señas de identidad más representativas de la zona, fomentando además el turismo y la difusión de tradiciones.