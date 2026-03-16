Garrovillas de Alconétar vive su primera Muestra del Almendro en Flor como Fiesta de Interés Turístico Regional

Garrovillas de Alconétar ha vivido este año una edición especialmente significativa de la XXVI Muestra del Almendro en Flor, celebrada por primera vez tras la reciente declaración de esta cita como Fiesta de Interés Turístico Regional, reconocimiento otorgado en septiembre de 2025 y que refuerza el valor cultural, natural y turístico de esta tradición local. Durante aproximadamente quince días de floración, el municipio ha recibido a numerosos visitantes que han podido disfrutar de uno de los espectáculos naturales más bellos de la provincia de Cáceres: los campos de almendros teñidos de blanco y rosa que anuncian la llegada de la primavera en la comarca. La programación ha combinado naturaleza, tradición y convivencia, con actividades que han permitido a vecinos y visitantes descubrir el entorno natural del municipio. La jornada comenzó con un desayuno con dulces tradicionales para todos los visitantes, seguidamente salieron rutas senderistas por los almendrales de la localidad, ofreciendo diferentes maneras de contemplar el paisaje en plena floración.

La jornada central de la muestra ha vuelto a tener como escenario el Paraje Municipal de Gallito, donde se han reunido miles de personas para compartir una jornada festiva bajo los almendros. Allí los asistentes pudieron degustar el plato tradicional como es las berzas con buche y escabeche, una de las propuestas gastronómicas más emblemáticas de la localidad, además de disfrutar de actuaciones musicales y actividades para todos los públicos. Esta celebración se ha consolidado a lo largo de los años como una de las citas más esperadas del calendario festivo de Garrovillas de Alconétar, contribuyendo de forma decisiva a la promoción turística y al impulso de la economía local. Desde el Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar se ha valorado muy positivamente la participación registrada durante esta edición, destacando que el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Regional supone un importante impulso para continuar promoviendo el patrimonio natural, cultural y gastronómico. La Muestra del Almendro en Flor vuelve así a consolidarse como una ventana para mostrar la identidad de Garrovillas de Alconétar, uniendo naturaleza, tradición y hospitalidad en torno a uno de los paisajes más característicos del inicio de la primavera en Extremadura.