Medioambiente
Plantación de almendros y apoyo a la natalidad: actos destacados en la Feria del Almendro de Garrovillas
La Feria del Almendro de Garrovillas de Alconétar celebró su sexta edición con actividades para todas las edades, incluyendo talleres infantiles, gastronomía y rutas por la naturaleza
La Feria del Almendro ha celebrado su VI Edición con un programa de actividades que reunió a vecinos y visitantes durante todo el fin de semana, combinando gastronomía, naturaleza y actividades para todos los públicos. La inauguración tuvo lugar el sábado 21 de febrero con la apertura de los stands, acto que contó con la presencia de miembros del consistorio y otros representantes públicos. Después hubo otras propuestas como talleres infantiles, show cooking dedicado a la almendra y recorridos en el tren turístico por la localidad. Durante el día se hizo entrega del cheque bebé a los niños y niñas nacidos en 2025, celebrado en el Corral de Comedias de Garrovillas. Con este gesto, el consistorio reconoce a las nuevas familias del municipio y reafirma su compromiso con el apoyo a la natalidad.
La programación continuó el domingo con un desayuno, ruta senderista por los almendros en flor y una visita guidada por el municipio. Como acto final, tuvo lugar el acto de plantación y apadrinamiento de almendros por parte de los infantes nacidos en 2025. En este emotivo encuentro, cada familia participó en la plantación del árbol, creando un vínculo entre los recién nacidos y el entorno natural de la localidad. Este gesto representa el crecimiento compartido entre los nuevos vecinos y el patrimonio natural del municipio, además de transmitir valores de sostenibilidad y arraigo al territorio. Desde el ayuntamiento se ha valorado muy positivamente la participación en esta sexta edición de la feria, destacando que iniciativas como esta refuerzan la identidad local, promueven la convivencia y ponen en valor el entorno natural y los productos vinculados al almendro, uno de los símbolos del paisaje de Garrovillas de Alconétar.
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