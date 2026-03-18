Garrovillas de Alconétar da los primeros pasos de su Semana Santa 2026

En Garrovillas de Alconétar durante el tiempo de Cuaresma se están celebrando diferentes Vía Crucis todos los viernes, como preparación para la llegada de la Semana Santa 2026. Estos actos permiten a los fieles vivir con recogimiento y reflexión este periodo previo. La Semana Santa en este municipio de la comarca Tajo Salor es una celebración que atrae a muchos visitantes y residentes. Las procesiones son el corazón de estas celebraciones, donde las cofradías procesionan por las calles del casco antiguo con imágenes de gran valor artístico. La plaza Mayor, también conocida como Porticada, se convierte en un escenario de devoción y solemnidad. Se pueden escuchar conciertos del órgano renacentista de la iglesia de Santa María de la Consolación, lo que enriquece la atmósfera de la celebración. Las actividades incluyen la Procesión de los Ramos, el Vía Crucis, y la misa de las siete, entre otros eventos.

Una Semana Santa para ver, sentir y escuchar. La Pasión de Cristo en este pueblo cacereño trasciende los límites de una celebración religiosa: es una manifestación cultural única que transforma su plaza Mayor. En este enclave histórico, declarado Conjunto Histórico-Artístico, las procesiones adquieren una atmósfera singular que se ve enriquecida por un elemento excepcional: los conciertos del órgano renacentista de la iglesia de Santa María de la Consolación, Bien de Interés Cultural, cuyos sonidos únicos pueden escucharse gracias al ciclo de conciertos del Memorial ‘Domingo Marcos Durán. En Garrovillas de Alconétar hay nueve cofradías penitenciales: Cofradía del Resucitado, Cofradía de Nuestro Señor de la Columna, Cofradía de la Verónica, Cofradía del Santo Encuentro, Cofradía de la Oración en el Huerto, Cofradía de Nuestro Señor de la Cruz a Cuestas, Cofradía del Santísimo Cristo de las Injurias, Cofradía de la Soledad y el Santo Entierro.

EN 2025

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En la celebración de la pasada edición, tras la hermosa y participativa Procesión de los Ramos del domingo, el Martes Santo, hubo un vía crucis que salió de la iglesia de Santa María de la Consolación hasta la ermita de la Soledad. También tuvo lugar el primero de los conciertos extraordinarios de órgano enmarcados dentro del programa del XIII Memorial de Música Antigua ‘Domingo Marcos Durán’ que protagonizó su famoso instrumento situado en el templo parroquial de Santa María y que recuerdan al músico nacido en la localidad y autor del primer tratado de música en castellano. El organista Javier Artigas Pina, catedrático de órgano y clave en el Conservatorio Superior de Murcia, interpretó temas de importantes autores del Renacimiento como Antonio de Cabezón, Correa de Arauxo o Juan de Cabanilles. El Miércoles Santo las cofradías salieron desde el Convento de las Monjas Jerónimas y La Dolorosa desde la ermita de la Soledad para encontrarse en la plaza de la Constitución en una de las estampas más bellas de estos días. El Jueves Santo también hubo otro concierto extraordinario en el que se interpretaron temas del Barroco europeo a cargo de las sopranos Mariví Blasco y Gloria Jaramillo, acompañadas al violone por Elías Martínez y al clave por Miguel del Barco Díaz. El Viernes Santo es muy intenso en Garrovillas de Alconétar. Por la mañana se repite el Vía Crucis y por la tarde hay dos procesiones, la del Santo Entierro y la del Silencio. El Sábado Santo hay una Vigilia de Resurrección en la iglesia de Santa María. Y como colofón de la Semana Santa garrovillana lo pone la procesión de Cristo Resucitado que sale al mediodía de la iglesia de San Pedro. En definitiva, la Semana Santa en Garrovillas de Alconétar es un evento que atrae a muchos visitantes y residentes. Las procesiones son el corazón de estas celebraciones, donde las cofradías procesionan por las calles del casco antiguo con imágenes de gran valor artístico. El municipio se convierte en un escenario de devoción y solemnidad. Durante la Semana Santa, se pueden escuchar conciertos del órgano renacentista de la iglesia de Santa María de la Consolación, lo que enriquece la atmósfera de la celebración. Una Semana Santa para ver, sentir y escuchar.