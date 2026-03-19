Tradiciones
Aliseda celebra con éxito su Carnaval con música, disfraces y alegría en sus calles para vecinos y visitantes
En febrero y marzo los vecinos han vivido el Carnaval y recreado el hallazgo del Tesoro de 1920
Aliseda vive un Carnaval lleno de color, música y alegría. El municipio celebró por todo lo alto sus fiestas con tres jornadas de actividades que congregaron a vecinos y visitantes de todas las edades. Las calles del pueblo se llenaron de disfraces y música. Hubo pasacalles carnavalero, concurso Carnaval y desfile infantil. La alcaldesa, Raquel Liberal Martín, trasladó su agradecimiento a familias, asociaciones, voluntarios y a todas las personas que, con su participación y entusiasmo, hicieron posible la celebración del Carnaval.
Igualmente, Aliseda celebró con éxito su Romería Urbana en honor al Tesoro. El municipio conmemoró el 106 Aniversario del histórico hallazgo de 1920 con una jornada que fusionó cultura, tradición y convivencia vecinal. El pueblo se vistió de historia una vez más. El pasado 28 de febrero, el municipio celebró una nueva edición de la Romería Urbana de 1920, el evento con el que cada año se conmemora uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la Península Ibérica: el Tesoro de Aliseda. La jornada estuvo marcada por un completo programa de actividades diseñado para todas las edades, con el fin de unir patrimonio cultural, diversión y convivencia. Esto con tradicionales migas entre amigos y una vistosa reunión de carros de primavera, que dotaron al evento de carácter rural y festivo. Uno de los momentos más destacados fue la escenificación «Aliseda, el despertar del oro», una representación que permitió revivir la emoción del histórico hallazgo de 1920. Pasacalles con charanga, un sorteo de lotes de productos locales y la orquesta ‘Sal y Pimienta’ para terminar con discoteca móvil. El ayuntamiento agradeció a la Asociación Cultural ‘Amigos del Tesoro de Aliseda’, cuya labor incansable hizo posibles varias de las actividades del evento. También a los trabajadores y trabajadoras municipales, que garantizaron el correcto desarrollo de todos los actos, y a los negocios locales y autoridades, por su imprescindible apoyo logístico e institucional. Finalmente, la localidad acogió los actos centrales del 8 de marzo de la Mancomunidad bajo el lema ‘Por todas, entre todos’, reuniendo a cientos de personas de los 15 pueblos de la comarca.
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