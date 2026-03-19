El Gato con Jotas y Nuevo Versalles animan la Matanza Popular de Alcántara: música y diversión para todas las edades

Alcántara volvió a llenarse de ambiente festivo el pasado 7 de marzo con la celebración de su esperada Matanza Popular, una jornada que reunió a vecinos y visitantes en torno a la tradición, la gastronomía y la música. El evento, que ya se ha consolidado como una de las citas más destacadas del calendario local, ofreció actividades durante todo el día y un ambiente inmejorable en las calles y plazas del municipio. Desde primeras horas de la mañana comenzaron las tareas relacionadas con la elaboración de los productos típicos derivados del cerdo, recordando las antiguas matanzas familiares que durante generaciones han formado parte de la cultura rural.

A lo largo del día, los asistentes pudieron degustar distintos platos tradicionales y disfrutar de un programa pensado para todas las edades. La música y el espectáculo también fueron protagonistas de la jornada. Uno de los momentos más animados llegó con la actuación de El Gato con Jotas, que hizo vibrar al público con su mezcla de folclore y humor, arrancando aplausos y risas entre los asistentes. La fiesta continuó entrada la noche con la actuación de la orquesta Nuevo Versalles, que puso el broche musical al evento con un repertorio variado que invitó a bailar a vecinos y visitantes. La organización ha querido destacar especialmente el papel fundamental de las asociaciones locales, cuya colaboración fue clave para el éxito de la jornada. Numerosos colectivos del municipio participaron activamente tanto en la preparación de la cocina tradicional como en las tareas logísticas y organizativas, demostrando una vez más el fuerte tejido asociativo que caracteriza a Alcántara.