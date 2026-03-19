El grupo de folklore El Escaramujo de Garrovillas de Alconétar acerca las tradiciones a los más pequeños

Los niños y niñas del centro infantil de Garrovillas de Alconétar han recibido, recientemente, la visita del grupo de folklore 'El Escaramujo'. A través de la música y las tradiciones populares, pudieron conocer más la cultura extremeña. Este municipio vio nacer en 1985 al Grupo Folklórico. Con motivo de la festividad de San Blas, varios jóvenes, interesados por descubrir las raíces folklóricas de su pueblo, comienzan a reunirse con el único objetivo de fomentar nuestras danzas. Comenzaron con actuaciones en el pueblo y en algunos lugares de la provincia. En 1994, surge un grupo renovado con componentes nuevos y con nuevas aspiraciones. Es aquí cuando se integra dentro de la Federación Extremeña de Folklore e inicia sus actuaciones en Extremadura y también fuera de ella, sobre todo en Cataluña (Igualada y El Prat de Llobregat) y Portugal (Aveiro, Lisboa, Tomar y Castello Branco) destacando su participación en eventos como el Festival Nacional de Astorga (León), Festival Internacional de La Sierra (Fregenal de la Sierra), Festival Internacional de Gozón (Asturias), Festival Internacional de Seixal (Lisboa).

En 1996, según recoge alkonetara.org, el grupo se centró en el estudio de la jota de la Virgen de Altagracia (patrona de Garrovillas), así como de la puesta en escena a raíz de un libro fechado en la época de la República, que se encontró en el archivo municipal. En cuanto a los miembros del grupo se refiere, lo componen unas 40 personas del primer grupo entre coro y danza. A estos miembros hay que sumarles la Escuela infantil de Danza compuesta hoy día por mas de sesenta niños. El atrezzo y la puesta en escena suelen ir acompañados por dos trajes: El de serrana o serranía, típico del pueblo compuesto de "pololos" y refajo bordado con lentejuelas y abalorios mas el pañuelo de cien colores para la mujer. Para el hombre camisa blanca, chaleco. calzones y polainas. El de labranza, elaborado en paño sin adornos, alpargatas y sombrero de paja para la mujer, y para el hombre chambra negra, pantalones de pana y alpargatas. El repertorio, por último, se centra en jotas de la comarca Tajo Salor. El grupo Escaramujo organiza varios festivales al año, tanto de carácter regional como internacional.