Rehabilitarán la histórica Galería de Carlos V en el Conventual de San Benito, en Alcántara, para darle nuevos usos

El Ayuntamiento de Alcántara ha anunciado su intención de rehabilitar la histórica Galería de Carlos V, situada en el emblemático Conventual de San Benito, con el objetivo de transformarla en el futuro Centro Cultural ‘Elio Antonio de Nebrija’. La iniciativa pretende recuperar un espacio patrimonial actualmente en desuso y adaptarlo a nuevas funciones culturales y museísticas que contribuyan a reforzar la oferta turística y cultural del municipio. El proyecto forma parte de la estrategia municipal de puesta en valor del patrimonio histórico, una línea de actuación orientada a conservar edificios singulares y dotarlos de nuevos usos que permitan acercar la historia y la cultura tanto a vecinos como a visitantes.

La Galería de Carlos V forma parte del conjunto monumental del Conventual de San Benito, uno de los edificios más representativos de Alcántara y un referente del patrimonio histórico de la localidad. El inmueble fue construido en el siglo XVI como parte de la antigua hospedería del convento y su diseño se atribuye al arquitecto Pedro de Ibarra, figura destacada de la arquitectura renacentista en Extremadura. El presupuesto total del proyecto asciende a 1,26 millones de euros, una inversión que permitirá recuperar uno de los espacios históricos del conventual y adaptarlo a nuevas necesidades culturales. Las obras contarán con un plazo estimado de ejecución de nueve meses desde su inicio. Con esta actuación, el ayuntamiento refuerza el papel del Conventual de San Benito como uno de los principales focos culturales del municipio. El futuro Centro Cultural ‘Elio Antonio de Nebrija’ aspira a convertirse en un espacio de referencia para exposiciones, actividades culturales y eventos vinculados a la historia y al patrimonio de la localidad, consolidando así la apuesta del consistorio por la conservación y dinamización del patrimonio histórico.