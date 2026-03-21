Abraham Poincheval y su 'Vigía Estilita' impactan en Malpartida de Cáceres como cierre del proyecto 'Entre Serras'

El Proyecto 'Entre Serras' ha finalizadocon una trayectoria de tres años en la que han participado como socios españoles el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres-Centro de Vías Pecuarias y el Museo Vostell Malpartida. Con la financiación de la Comisión Europea, se ha llevado a cabo un trabajo conjunto de los socios del proyecto implementando acciones artísticas ligadas a lo rural con el objetivo de experimentar el paisaje y conectar la cultura y las gentes del territorio. Se han involucrado en el proyecto a más de 40 artistas y agentes locales. El líder del proyecto ha sido el Instituto Politécnico de Lisboa / Museu da Paisagem (Portugal). Y han actuado como socios entidades y organizaciones de España, Francia y Portugal: Museo Vostell Malpartida y Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres-Centro de Vías Pecuarias (ES); École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence y Commune de Digne-les-Bains-CAIRN (FR) y ADXTUR – Agencia para el Desarrollo Turístico de las Aldeas de Xisto, Asociación Geopark Estrela, Câmara Municipal de Castelo Branco-Fábrica da Criatividade (PT).En el año 2025 correspondió a los socios españoles la organización del Seminario Final del Proyecto y la exposición ‘Paisajes en Redes’, con la participación de todos los socios y agentes implicados, además de los cerca de 40 artistas internacionales que han participado en el proyecto durante estos tres años.

Sesiones técnicas / Para las sesiones técnicas del Seminario Final se invitó a expertos internacionales del mundo del arte y el desarrollo rural. Durante el propio Seminario se inauguró la Exposición Final en las distintas sedes en Malpartida -Museo Vostell Malpartida y Centro de Vías Pecuarias- y en Cáceres. Los artistas invitados ofrecieron conciertos en el Museo Vostell Malpartida (OSSO Colectivo) y acciones artísticas. De ellas nos ha quedado la instalación ‘Luciérnagas’ de Erik Samakh en el Paraje de la Soledad, de cuyo juego de luces podemos disfrutar por las noches. El final del Seminario coincidió con la inauguración de la Performance Vigía Estilita de Abraham Poincheval, que supuso un gran impacto y la promoción del proyecto y de Malpartida de Cáceres como destino de propuestas artísticas. Número mongrñafico de la Revista Mesozoaires. Arte, Agricultura y Biodiversidad; Publicación final ‘Proyecto Entre Serras. Contemporary Art Network across Mountain Areas’. Abraham Poincheval es un artista performance especialista en acciones extremas. Con Vigía Estilita propuso percibir el paisaje durante 7 días, desde una plataforma de 6 metros de altura, en el territorio habitado por las cigüeñas. Los contenidos del proyecto se resumen en tres publicaciones de las que dejamos los enlaces para que todo el interesado pueda acceder a ellas: Catálogo de la exposición ‘Paisajes en Redes’ Número monográfico de la Revista Mesozoaires. Arte, Agricultura y Biodiversidad hPublicación final ‘Proyecto Entre Serras. Contemporary Art Network across Mountain Areas’.