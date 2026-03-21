Un espectáculo musical y de humor con Pepa Guillén puso el broche final a la jornada del Día de la Mujer en Aliseda

Aliseda conmemoró el Día Internacional de la Mujer acogiendo a mujeres de toda la Mancomunidad Tajo Salor, siendo esta localidad el escenario de una jornada llena de reivindicación, emoción y convivencia con motivo del 8-M. Este evento está organizado por la Oficina de Igualdad y Contra la Violencia de la Mancomunidad Tajo-Salor y el Ayuntamiento de Aliseda. La jornada comenzó con una ruta teatralizada por diferentes recursos turísticos de Aliseda, iniciándose en la Mina Pastora, donde una emotiva ruta teatralizada con paradas en varios puntos ha dado el pistoletazo de salida. Toñi, Silvia, Cristina y Mati han protagonizado diversas intervenciones reivindicando el papel fundamental de la mujer en la sociedad delante de los murales temáticos que se encuentran en las calles de Aliseda. En el acto institucional destacó un reconocimiento a la Asociación de Mujeres ‘Sansueña’ y a todas las presidentas que han formado parte de ella a lo largo de su historia. La lectura del manifiesto del 8M fue a cargo de la concejala Isabel Amado Vaz.

Las intervenciones del presidente de la Mancomunidad Tajo Salor, Carlos Caro, de la alcaldesa de Aliseda, Raquel Liberal, y de la diputada de Turismo Elisabeth Martín Declara por la Diputación de Cáceres, reclamaron la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y apostaron por prevenir a nivel social y político en desigualdades sociales. Un momento muy especial: Sira, Rebeca y Gabriela, tres niñas de Aliseda, leyeron un escrito dedicado a mujeres de la asociación que emocionó al público. La música, la gastronomía y espectáculo también estuvieron presentes. Tras el acto institucional, una charanga amenizó la jornada mientras las participantes disfrutaban de migas con café, elaboradas con todo el cariño por la Asociación de Mayores Nuestra Señora del Campo. Para cerrar la tarde, un espectáculo musical y de humor con la monologuista Pepa Guillén hizo las delicias de todas las personas asistentes. Desde la Mancomunidad agradecieron a todos los que han hecho posible esta jornada.