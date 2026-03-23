Alfredo Aguilera destaca la inversión en seguridad y sostenibilidad del nuevo contrato de alumbrado de Malpartida de Cáceres

El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres ha sacado a licitación el contrato de alumbrado público para los próximos 15 años, que permitirá la renovación de la práctica totalidad del alumbrado público y de instalaciones como la Ciudad Deportiva, el refuerzo en zonas oscuras como el Polígono o la instalación de nuevos pasos de cebra inteligentes, entre otras muchas. La licitación se aprobó en el último pleno municipal, destacando que este nuevo contrato no endeudará al Ayuntamiento, sino que, al contrario, supondrá un ahorro de unos 16.000 euros anuales debido a la mejora de eficiencia energética contemplada y, además, contempla mejoras que ascienden a cerca de 200.000 euros. Así, el nuevo contrato supone la renovación y mantenimiento de las 1.497 luminarias y 19 cuadros de mando existentes, el mantenimiento de todo el sistema con respuesta en 24 horas, el mantenimiento y restitución, en caso necesario, de líneas de cableado, el control telemático de incidencias y el soporte de atención al público. Entre las mejoras con cargo al contrato se encuentra la iluminación artística de la Plaza Mayor, el refuerzo de siete zonas oscuras en el municipio como el Polígono, la iluminación de la Ciudad Deportiva Emiliano Pedrazo, el campo de fútbol, las pistas de tenis, fútbol sala y baloncesto y la instalación de pasos de peatones inteligentes en la Plaza de la Nora, mejorando la seguridad para los vecinos.

Todas estas mejoras, que se financiarán gracias al ahorro energético que supondrá el nuevo contrato, deberán abordarse durante los primeros ocho meses de duración del contrato y el procedimiento de licitación es público, con un plazo de 30 días desde la publicación oficial. El alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha destacado que este nuevo contrato supondrá la mejora en un servicio público esencial que está directamente vinculado a la seguridad, la calidad de vida y la sostenibilidad y que supone ventajas muy claras para el interés general. Para Aguilera, se trata de una inversión integral pensada para 15 o 20 años que resume el consumo y el gasto, con un ahorro energético de más del 35 %, un modelo responsable financieramente, y jurídicamente seguro, que no endeuda al ayuntamiento y que mantiene el control municipal puesto que se externaliza la ejecución técnica pero el consistorio mantiene la supervisión, potestad sancionadora y titularidad de la instalación. “Una inversión en seguridad, en eficiencia, en sostenibilidad, responsabilidad presupuestaria y de futuro para Malpartida de Cáceres”, ha concluido el alcalde del municipio durante el pleno municipal en el que se ha aprobado, recientemente, la licitación con el voto favorable del equipo de gobierno y la abstención del PSOE.