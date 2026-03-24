Alcántara mira ya a su deseada romería en honor a la Virgen de los Hitos

El municipio de Alcántara celebrará una de sus citas más queridas del calendario festivo: la tradicional romería en honor a la Virgen de los Hitos. Como cada año, vecinos y visitantes se reunirán en la ermita dedicada a la patrona para compartir una jornada marcada por la devoción, la convivencia y las tradiciones. La celebración comenzará con la llegada de los romeros a la Ermita de la Virgen de los Hitos, situada en un entorno natural a las afueras del municipio. Allí tendrá lugar una procesión en honor a la Virgen, en la que los asistentes acompañarán la imagen en un ambiente de respeto y fervor. Tras los actos religiosos, la romería continuará con una jornada de convivencia en el campo. Familias, grupos de amigos y peñas aprovecharán el día para reunirse alrededor de mesas y mantas, compartir comida tradicional y disfrutar del entorno natural que rodea la ermita.

La romería de los Hitos es una de las tradiciones más arraigadas de Alcántara y cada año reúne a numerosos vecinos que mantienen viva esta celebración, combinando la devoción a la Virgen con un día de encuentro y disfrute al aire libre. Se espera que, como en ediciones anteriores, la jornada transcurra en un ambiente festivo y familiar, convirtiéndose nuevamente en uno de los momentos más especiales de la primavera para el municipio. Este es uno de sus acontecimientos más esperados del calendario festivo: la tradicional romería en honor a la Virgen de los Hitos. Vecinos y visitantes se reunirán en la ermita dedicada a la patrona para compartir una jornada marcada por las tradiciones.

Es una tradición que se celebra coincidiendo con la festividad de la Virgen. Atrae a miles de personas de todas partes de Extremadura y de otras regiones de España, quienes acuden a Alcántara en busca de consuelo y protección. Durante la romería, que este año será el próximo sábado 28 de marzo, se organizan diversas actividades culturales y religiosas, y se puede disfrutar de la belleza arquitectónica y el entorno natural de la ermita. Esta es de origen medieval y el momento de mayor importancia histórica de la ermita llegó a finales del siglo XV, cuando los freires de la Orden de Alcántara, que en el período medieval habían tenido su sede en el convento del Sancti Spíritu, decidieron construir un nuevo convento en un lugar apartado de la villa, con el objetivo de mejorar el recogimiento monástico. Se eligieron los alrededores de esta ermita para el nuevo convento y en 1499 se puso la primera piedra.

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El convento resultó ser pequeño e incómodo y desde 1506 quedó completamente abandonado, ya que finalmente los freires decidieron establecerse en el Convento de San Benito. El edificio ha sufrido a lo largo de su historia diferentes reformas, en ocasiones integrales. Ya a finales del siglo XIV se sustituyó la ermita existente de mampostería por una nueva de cantería, cuyas obras finalizaron en 1402. El templo medieval fue destruido en el siglo XVIII, al explotar un polvorín que había sido instalado en su interior con motivo de las guerras contra el vecino reino de Portugal. La ermita actual es una reconstrucción de 1768, restaurada en la segunda mitad del siglo XIX.