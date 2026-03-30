Retiran restos y revisan tejados: el Conventual de San Benito y Santa María de Almocóvar, en pleno proceso de mantenimiento

En estos días han comenzado los trabajos de limpieza y mantenimiento en los tejados del Conventual de San Benito, centrados especialmente en la zona de la iglesia, y en Santa María de Almocóvar. Las labores forman parte de unas intervenciones destinadas a mejorar el estado de conservación de los edificios y prevenir posibles daños derivados de la acumulación de suciedad, vegetación o deterioro de los materiales. Los operarios han iniciado las tareas con la instalación de los medios de seguridad necesarios y el acceso a la cubierta del templo, en el primer caso.

Respecto al Conventual, durante esta primera fase se están realizando trabajos de retirada de restos acumulados, limpieza de canalones y revisión general del estado de las tejas, con el objetivo de garantizar una correcta evacuación del agua y evitar filtraciones.

De forma paralela, también han comenzado actuaciones similares en los tejados de la iglesia de Santa María de Almocóvar. En este caso, los trabajos se centran igualmente en la limpieza de la cubierta y en la revisión de distintos puntos que requieren mantenimiento para asegurar la adecuada conservación del edificio.

Estas intervenciones forman parte de las labores periódicas de mantenimiento del patrimonio histórico, fundamentales para preservar el buen estado de dos de los edificios más representativos del conjunto monumental. Se prevé que los trabajos se desarrollen durante los próximos días, dependiendo de las condiciones meteorológicas y del ritmo de las tareas programadas.

Respecto al Conventual de San Benito es un monumento histórico y cultural que destaca por su impresionante construcción y su rica historia. Fundado en el siglo XVI, el convento fue construido como sede de la Orden Militar de Alcántara y ha sido objeto de numerosas reformas y restauraciones a lo largo de los siglos.

Su iglesia, aunque inconclusa, es un ejemplo de la arquitectura renacentista y su fachada presenta una galería porticada de Carlos V. El convento también alberga el Festival de Teatro Clásico de Alcántara, celebrando anualmente la tradición del teatro clásico en la región. Para conocer más sobre su historia y visitar el convento, se pueden realizar visitas guiadas y gratuitas, reservando con antelación.

En lo que concierne a la iglesia de Santa María de Almocóvar es un templo parroquial católico del siglo XIII. Se ubica en el centro de la plaza de España, en el extremo occidental del casco antiguo de la villa. Durante el período andalusí se estableció aquí la mezquita de la localidad, que tras la Reconquista de 1213 fue destinada a iglesia. En 1254, la Orden de Alcántara decidió demoler el edificio e iniciar la construcción de la iglesia primitiva, de la cual se conservan algunos elementos románicos.

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El actual templo, de aspecto principalmente barroco, data de importantes reformas llevadas a cabo entre los siglos XVI y XVIII. En 1987, la iglesia fue declarada Bien de Interés Cultural. El templo tiene su origen en una antigua mezquita medieval.