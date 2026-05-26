Alertan de suciedad, vertidos y abandono en Cáceres y exigen revisar todos los contratos municipales

El portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Cáceres, Eduardo Gutiérrez, ha reclamado la realización de una auditoría pública de los contratos municipales ante las “deficiencias” que, según ha denunciado, presentan los servicios públicos básicos en la ciudad, y ha pedido al equipo de Gobierno popular una reacción “inmediata” para corregir la situación.

"Preocupante degradación"

Gutiérrez se ha referido a la “preocupante degradación” de la limpieza viaria, la recogida de residuos, el mantenimiento de zonas verdes y el estado del mobiliario urbano, que, a su juicio, evidencian una falta de gestión, planificación y control por parte del Gobierno municipal.

En materia de residuos, el portavoz ha señalado que continúan observándose “deficiencias evidentes” pese a la puesta en marcha del nuevo contrato de limpieza, por parte de Valoriza, “con acumulación de suciedad en distintos barrios, vertidos ilegales en el entorno urbano” y una gestión que considera “claramente mejorable”.

Sanción

Asimismo, ha recordado que el propio Ayuntamiento llegó a sancionar a la empresa concesionaria del servicio de limpieza, un hecho que “demuestra la existencia de incumplimientos y la necesidad de un mayor control” sobre la ejecución de los contratos públicos, expresan desde la formación en nota de prensa.

En relación con el mantenimiento de zonas verdes, Gutiérrez ha advertido de una situación “preocupante” en parques, jardines y solares municipales, donde asegura que se observan problemas de poda, desbroce y conservación, lo que contribuye a una imagen de “abandono” en distintas zonas de la ciudad.

El portavoz de Vox también ha hecho referencia a la seguridad ciudadana, al afirmar que numerosos vecinos trasladan una “creciente sensación de inseguridad” ante el aumento de actos vandálicos y conductas incívicas, lo que, en su opinión, requiere un refuerzo de la presencia policial en puntos conflictivos.

Por todo ello, Gutiérrez ha exigido al Gobierno local, además de la auditoría de los contratos municipales, un plan urgente de mantenimiento de barrios y zonas verdes, un refuerzo de la limpieza viaria, una mayor vigilancia policial y la aplicación “firme” de las ordenanzas municipales, al considerar que la ciudad “no puede seguir instalada en la resignación”.