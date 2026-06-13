"Ardivieja", "calapachutu" o "jerraúra": Serradilla estrena un diccionario para mantener vivo el serraillanu entre los más jóvenes

"Ardivieja", "calapachutu" o "jerraúra". Para muchos pueden parecer palabras desconocidas, pero en Serradilla significan arbusto, murciélago y herradura. Son términos que forman parte del serraillanu, una de las expresiones lingüísticas más singulares de Extremadura y que ahora cuenta con una nueva herramienta para garantizar su transmisión a las nuevas generaciones: 'Mi primel dicionariu serraillanu'.

La publicación se ha presentado este viernes en el Colegio Público Santísimo Cristo de la Victoria de Serradilla en un acto que ha contado con la participación de la diputada de Turismo de la Diputación de Cáceres, Elisabeth Martín Declara, y del alcalde de la localidad, Francisco Javier Sánchez Vega.

Sánchez Vega y Martín Declara, en la presentación del diccionario. / Diputación de Cáceres

El proyecto es fruto de la colaboración entre la Diputación de Cáceres, la Asociación Cultural El Duendi y el alumnado del centro educativo. Su objetivo es acercar a niños y niñas el vocabulario tradicional del serraillanu a través de una propuesta didáctica en la que las propias palabras cobran vida mediante ilustraciones realizadas por los escolares.

Cada término recogido en el diccionario aparece acompañado de dibujos elaborados por los alumnos, convirtiendo la publicación en una experiencia educativa que combina lengua, creatividad y patrimonio cultural.

Una forma de hablar única en Extremadura

El serraillanu es la variante lingüística propia de Serradilla y constituye uno de los últimos reductos de las hablas tradicionales extremeñas. Considerado una variedad del extremeñu con características fonéticas y léxicas propias, este habla se ha conservado durante siglos gracias a la transmisión oral entre generaciones y al compromiso de los vecinos por mantenerla viva.

Su singularidad es tal que las palabras del serraillanu forman parte del paisaje cotidiano del municipio. Muchas de ellas pueden encontrarse incluso en fachadas y rincones del pueblo como una forma de reivindicar una identidad lingüística que los serradillanos consideran parte esencial de su historia.

Sin embargo, como ocurre con otras hablas minoritarias, el relevo generacional se ha convertido en uno de los principales desafíos para su supervivencia. De ahí la importancia de iniciativas educativas como este diccionario, que busca acercar el vocabulario tradicional a los más jóvenes desde las aulas.

Patrimonio cultural que se transmite en las escuelas

Durante la presentación, la diputada Elisabeth Martín destacó el valor de un proyecto que une a asociaciones, instituciones y comunidad educativa en torno a un objetivo común: preservar una parte fundamental del patrimonio inmaterial de la provincia.

"Hay que destacar la labor tan importante que realizan las asociaciones culturales de nuestros municipios para preservar nuestra identidad, que es lo que nos hace únicos y singulares", señaló.

Sánchez Vega y Martín Declara, en la presentación del diccionario. / Diputación de Cáceres

La iniciativa se enmarca dentro de las actuaciones impulsadas por la Diputación de Cáceres a través del Plan Territorial de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, una estrategia que apuesta por reforzar la identidad de los municipios y el sentimiento de pertenencia al territorio mediante la conservación de sus tradiciones, costumbres y expresiones culturales.

En este contexto, 'Mi primel dicionariu serraillanu' supone un nuevo paso en la recuperación y divulgación de una forma de hablar que durante siglos ha acompañado la vida cotidiana de Serradilla. Un legado que ahora pasa a las manos de los más pequeños con la intención de que palabras como "ardivieja", "calapachutu" o "jerraúra" sigan escuchándose en las calles del municipio durante muchas generaciones más.