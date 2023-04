Qué queremos contar y por qué

Soy el puño en la mesa / Son las hijas, las esclavas, las poetas / Las sin miedo y sin careta / Dicen que somos radicales / Los señores que trafican con mis sueños / Las tertulias que especulan con mi muerte / Las portadas que nunca hablarán de mí / Sino del carmín, de la falda, del escote / De las marcas de mi cuerpo, si yo quise más o menos / Me declaro desde ya, felizmente radical, por amar la libertad.

Por letras como esta, María Ruiz se transformó en un referente feminista. Se han cantado sus canciones en asambleas y en manifestaciones del 8M. Lleva muchos años como cantante profesional, cantautora autogestionada, cantautora con tintes políticos, como todos los que en el mundo han sido, aunque hayan cambiado las circunstancias, aunque ya no haya dictadura. Habla de la vida cotidiana, de la mirada recta, de la espalda al frente, de las compañeras, de las amigas con las que se crece y con las que se trabaja, porque la música a veces es una ventana en la calle. Música que sirve para sentirnos gritar, bailar / sentirnos correr y sudar / sentirnos reír, sentirnos temblar... / sentirnos el corazón latiendo / en la punta de la lengua, / una lengua rota y cosida tantas veces / como puntos suspensivos tiene la historia del mundo. / Por sabia, por bruja / por gorda, por puta, / por roja, por pobre. / Por tener el alma más viva / de todas las eras.

Mikki Kendall, en ‘Feminismo de barrio’, ya lo decía: Construimos nuestros movimientos en torno a personas sanas y acomodadas.

La música me transforma y me conecta. En un mundo global y cambiante, es mi vehículo para llegar a la belleza, el diálogo y el encuentro. Son palabras de Ana Alcaide, que estuvo ayer en la MUM, las Jornadas Profesionales de la Música en Extremadura. Berta Cáceres, Marielle Franco, Ahed Tamimi o Mahsa Amini, Malala Yousafza, Alondra Carrillo. Podríamos pensar en estos nombres o podría pensar en otros. En nombres que ustedes no conocen o conocen poco (hay alguna artista, alguna presidenta de asociación), pero con los que reflexiono sobre feminismo: Inma, Silvia, María, Isa, Noelia, María, Teresa, Luz, Elena, Laura, Rebeca, Sara, Laura, Andrea, Elena (sí, hay dos. Y dos Cristinas), Ana, Maca, Miriam, Martina, Elsa. No estamos de acuerdo en algunas cosas (seguimos debatiendo sobre gestación subrogada, por ejemplo), pero da lo mismo. Con los amigos no se está de acuerdo en todo: lo que importa es que existes con ellos, existes en ellos y te escuchan y les escuchas y se ponen temas sobre la mesa: los derechos reproductivos, la inseguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, el acceso a la educación (a una educación pública de calidad), la atención médica, el sistema sanitario, la seguridad en las calles, el sueldo digno, la inflación, lo cara que está la cesta de la compra.

La perla La OEx está en Cáceres hoy, con un viejo amigo, Miguel Romea (quemad viejos leños, bebed viejos vinos, leed viejos libros, tened viejos amigos) y con Toni Lloret como solista (él es trompa en la orquesta extremeña desde hace mucho también). Interpretan obras de Svendsen, de Grøndahl y de Sibelius, tres compositores que se programan poco, incluso Sibelius, y que vienen del norte, de los países escandinavos, de esos paisajes terribles, empequeñecedores, inhóspitos y bellísimos. Como dice Carmen Noheda, «nada tiene que ver la amable Arcadia de bosques florecientes que proponía el mundo mediterráneo con la belleza vasta y lejana de la naturaleza nórdica que convoca este programa». Ahora que vemos tantas series noruegas e islandesas es buen momento para escuchar a la OEx.

De acceso a la cultura. De la promoción de la cultura, de cómo se promociona, de la autogestión, la autofinanciación, los poderes que hay detrás, qué mensajes se transmiten, qué censuras o autocensuras puede haber, qué obras de teatro estamos pagando con dinero público, qué artistas elegimos, quién nos gusta y por qué y cómo ha llegado a gustarnos.

Y de lo carísimo que está todo. De eso también hablamos. De eso habla una mujer con su pareja en el supermercado: Diosmíolosyogures, dice, al pasar por el panel refrigerador. Diosmíolosyogures. Y los huevos. Y la leche. Y el otro día fui a comprar y me llevé cuatro cosas y fueron 70 euros, que esto está imposible, Dios mío.

¿A quiénes estamos dejando fuera?, me pregunto. Cuantísima gente no leerá una columna de cultura, o el periódico siquiera. No sabrá que a las dos de la tarde está Amante Laffón en el templo de Diana, en Mérida, y a las siete menos cuarto llega Alba Carmona al Pórtico del Foro (a las nueve cantará allí María Mazzota, que viene de Italia) y luego, en el templo, de nuevo, estarán El Pelujáncanu a las siete y media, Rui Díaz tres horas más tarde y Maruja Limón a las once. O que mañana tocan y cantan Miriam Cantero, Maureen Choi Quartet, Niño Índigo, Solaris, The Survival League y Cecilia Zango y se homenajea a Miguel Vargas y a Sínkope.

Qué parte de la población de una ciudad no sabe que hay una biblioteca en su barrio. Qué parte coge el coche para ir a otra localidad, algo mayor, porque no hay demasiadas propuestas en su pueblo. A cuántos se les ocurre organizar algo, con qué demandas y problemas burocráticos se encuentran. Qué es cultura, qué no lo es, cómo podemos formar ciudadanos críticos, qué es un ciudadano crítico, qué formación, qué mundo reflejamos (cuando casi solo conocemos a gente como nosotros). Cuál es el relato.

Qué queremos contar, cómo queremos vivir, para qué nos sirve la cultura (como actores, como ejecutantes, como espectadores), cómo podemos participar en los procesos creativos, cómo comenzar un proceso creativo (algo que, como amasar la pizza con los puños, todo el mundo debería intentar una vez en la vida), con qué comunidad queremos compartirlo, a qué precio, de qué modo. Y, otra vez, a quiénes estamos dejando fuera, por qué y cómo.