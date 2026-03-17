Fútbol. Tercera Federación
El Don Benito se asegura el gol: Copete renueva una temporada más
El delantero suma 14 goles y es el máximo goleador del equipo y segundo en la carrera por el Pichichi del campeonato por detrás de Chema Chávez.
Es la segunda renovación tras la ya confirmada de César Llera.
Samuel Sánchez
El Don Benito continúa con su paso firme de cara a la consecución del campeonato de liga en Tercera Federación, un logro que le daría el ascenso automático a Segunda Federación solo una temporada después de descender.
Este año, en la categoría extremeña, el conjunto que dirige José Carlos Prieto 'Canica' se está mostrando como se preveía, es decir, un equipo sólido llamado a estar arriba y liderando la tabla desde prácticamente mediados de diciembre.
Con cuatro puntos de ventaja sobre el Moralo, que es segundo, y a falta de ocho jornadas para el final, el equipo calabazón ansía lograr el ascenso por la vía rápida y cumplir así con su principal objetivo, que no es otro que el ascenso.
Y después de la renovación del portero César Llera de hace unas semanas, el conjunto dombenitense ha querido apuntalar otra parcela fundamental, en este caso la delantera. El club ha confirmado la renovación de Nando Copete de cara a la próxima campaña, quién sabe si en Segunda Federación.
El ariete es un fijo absoluto en los planes de Canica, con quien ha sumado 25 partidos como titular y suma 14 goles, siendo el segundo máximo anotador del campeonato solo por detrás de Chema Chávez, que lleva 16 en los mismos partidos.
El Don Benito es el equipo que más goles suma del campeonato con un total de 54 goles, y además es el que menos goles ha encajado con 18. Ambos motivos han llevado a Jorge Mendoza, director deportivo del conjunto rojiblanco, a decidir optar por la renovación de Copete y del ya mencionado César Llera.
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