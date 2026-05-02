El Extremadura juega el partido que le guía a la inmortalidad

El Extremadura está a un golpe de timón para volver al escaparate del fútbol nacional. Su esencia nunca se fue. Y muchos le han echado de menos en esas categorías que, como mínimo, por afición y pedigrí, le corresponden al equipo de Almendralejo. Pero sus tortazos del pasado le han hecho resurgir una y otra vez de sus cenizas. Dicen que la fuerza de un club está en su gente. En quiénes le sujetan. Y el Extremadura siempre ha tenido alrededor a gente que nunca lo abandonó. Ni en la tierra ni en el cielo.

Este domingo, el Extremadura juega en Linares a partir de las 12.00 horas con una única premisa: ganar o ganar. No habrá que mirar a otros campos ni ver otros marcadores. Sólo su partido. Si el Extremadura gana al Linares en Linarejos, campeonará y ascenderá a Primera Federación. En cuatro temporadas serían cuatro ascensos. Sólo pensarlo da vértigo, pero la escalera para lograrlo está a sólo un peldaño. El de Linares.

Espera un rival que ya hizo los deberes la pasada semana ganando en Melilla y salvando la categoría. Ha realizado una más que digna temporada el Linares Deportivo, sólo empañada porque su grada quería más y no ha terminado de tener conectividad total con sus aficionados.

Precisamente, saber qué Linares se encontrará el Extremadura este domingo, es una de las incógnitas. «Nosotros no tenemos que pensar en el Linares, sino en el Extremadura. Tenemos que ir a ganar, con el mismo planteamiento que venimos haciéndolo en los partidos anteriores. Y esa es nuestra mentalidad. No pensar en nada más que en ganar» decía Dieguito en la previa del partido.

Naturalidad

Decía David Rocha, entrenador del Extremadura, que ha querido preparar el partido «con la normalidad y naturalidad» de un encuentro mas. Es difícil, claro está, pero Rocha sostiene que ya ha vivido situaciones de este tipo y hay que aceptarlas con la normalidad de un partido de fútbol.

El entrenador ha tenido un discurso razonable y sensato durante los últimos días y le queda tranquilo el hecho de ver competir muy bien a los suyos en los entrenamientos.

Nadie piensa en más allá de Linares. El Extremadura tiene agarrado el playoffs, «pero estamos tan enfocados en el premio gordo que nadie se para ni a pensarlo». Y es normal que eso ocurra.

Afición

No jugará sólo con once el Extremadura en Linares. Nadie sabe cuántas personas acudirán a Linarejos. Con o sin entradas. Co n entradas se calcula que puede haber unas 600 personas del Extremadura. Sin entradas, se calcula posiblemente otras 400 más. La reventa ha sido la comidilla de estos días. No cabe un alfiler en Linarejos. Y se esperan muchos alfileres de azulgrana.

En Almendralejo, nadie habla de otra cosa que del Extremadura y su partido de este domingo. Bares y restaurantes tienen todo preparado para encender la televisión y albergar a multitud de personas expectantes por el encuentro. También hay muchos grupos de amigos, aficionados y peñistas que han organizado quedada conjunta para ver el encuentro.

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Hacía muchos años que el Extremadura no volvía a despertar ese cosquilleo que nos tiene a todos en vilo y suspirando porque todo llegue a buen puerto. Es la magia y la emoción del fútbol conectadas por una afición que, pese a las caídas, siempre ha tenido un ligero pulso y un halo de esperanza. Volver sería una hazaña casi sin precedentes. A 90 minutos de la inmortalidad.