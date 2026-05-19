J.A. / Ángel González

José Manuel Campa, ex presidente de la Autoridad Bancaria Europea: "La respuesta a las últimas crisis nos da capacidad para ser optimistas"

La respuesta de Europa a la crisis desatada por el bloqueo del estrecho de Ormuz "nos da capacidad para ser optimistas", señalo el economista José Manuel Campa, el asturiano que ha tenido más responsabilidad a nivel europeo al ocupar durante seis años (2019-2025) la presidencia de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), la agencia creada a raíz de la gran crisis financiera para supervisar el funcionamiento del sector bancario.