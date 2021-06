Toda esta pasada semana, Francisco Álvaro ha estado asistiendo a un curso intensivo de alemán porque en apenas unos días, el próximo jueves, viajará a Colonia. Allí le esperan otras siete horas diarias de alemán durante dos semanas y un puesto de trabajo en una factoría de cigüeñales y árboles de levas perteneciente al grupo Deutz. Como él, ocho compañeros más de la planta de Zafra tomarán parte en esta experiencia piloto, que les llevará a esta y a otra factoría de la misma firma, en este caso de fabricación de bloques de motor. Todos han cursado el ciclo formativo de grado superior Programación de la producción en fabricación mecánica que se imparte en el IES Cristo del Rosario de Zafra en colaboración con la planta de Deutz Spain en esta localidad pacense. Francisco y otro compañero lo han acabado este mismo curso.

«Es una experiencia muy atractiva. Además, la empresa te lo pone todo muy fácil. Ellos te ayudan a buscar el alojamiento y el transporte. Aparte, en las dos plantas a las que vamos tendremos un intérprete para ayudarnos al principio con el idioma», esgrime. De momento son seis meses aunque, apunta, «si van bien las cosas, mi idea es quedarme, es una gran oportunidad».

"Era un ciclo que me llamaba mucho la atención, aparte de por lo que aprendes, porque la modalidad Dual te da la oportunidad de hacer prácticas semanalmente en la empresa"

Con 33 años ahora, empezó a trabajar a los 18. «Por circunstancias de la vida nunca tuve la oportunidad de estudiar hasta que llegó este momento. Era un ciclo que me llamaba mucho la atención, aparte de por lo que aprendes, porque la modalidad Dual te da la oportunidad de hacer prácticas semanalmente en la empresa a la vez que las compaginas con la formación educativa del instituto», cuenta. «Del 2018 para acá, me ha cambiado la vida bastante», asevera. Cuando decidió continuar formándose, aún estaba trabajando en un almacén al por mayor de ropa de hogar. «De inicio continué con ellos por las tardes, pero al final lo tuve que dejar, no podía dedicarle tiempo a las dos cosas».

Del aprendizaje subraya lo «completo» que ha sido. A nivel de planta hemos conocido todo lo que son los procesos de trabajo que conlleva el mecanizado de los productos, el manejo de máquinas que son punteras en este sector, las medidas de seguridad que debes tener en una empresa....», describe. El ciclo lo acabó con una nota media de 9,3 y con un proyecto final que ha consistido en la fabricación, junto a otros dos alumnos y ayudados por un trabajador de la Deutz, de varias piezas para un monoplaza del equipo ARUS Andalucía Racing, un equipo compuesto por estudiantes de la Universidad de Sevilla que participa en Formula Student, la competición automovilística universitaria más importante del mundo.