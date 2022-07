«Si se llegara a quemar el bosque mediterráneo, no se recuperaría nunca»

No hay datos aún de la afección que las llamas han tenido sobre la fauna y la flora del Parque Nacional de Monfragüe en la incursión que el fuego de Casas de Miravete ha tenido en el espacio; pero sí temor a que el fuego, que en función del viento se alejará o no del parque, pueda llegar al corazón de esta ‘joya’ medioambiental de Extremadura. «Si se queman las zonas de bosque Mediterráneo, no se recuperarán en la vida», subraya Marcelino Cardalliaguet, delegado en Extremadura de SEO Birdlife.

Según los datos de la organización, el fuego, que afecta a terrenos de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe y ha entrado en el Parque Nacional (la primera estimación es que afecta a unas 200 hectáreas), habría dañado dos nidos de alimoche, nidos de águila real, territorio de águila imperial; aunque en estos no estarían ya los polluelos al haber alcanzado la madurez para salir ya de ellos. Los datos reales se conocerán una vez que termine la extinción,porque la prioridad es ahora mismo atajar el fuego, según recordó ayer el director general de Política Forestal, Pedro Muñoz. La sensación es que «estamos en manos del incendio», incide Cardalliaguet, que reconoce que «hay preocupación». «Si el incendio se dirige hacia el corazón de Monfragüe, en el Tajo se concentran los nidos de buitre negro y cigüeña negra, y en los de buitre negro están todos los pollos aún», dice. Hay unos 15 nidos esa zona y el resto, la mayoría, están al otro lado del río, en la vertiente norte. «Esperemos que no llegue hasta ahí, porque si se empieza a quemas las umbrías y las zonas de bosque mediterráneo, eso no se puede recuperar en la vida». «Es monte Mediterráneo virgen. Son hábitat escasos, que solo hay en Monfragüe y en Cabañeros; Los últimos reductos, y preocupa; preocupa muchísimo», incide.