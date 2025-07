Ángeles Blanco: «Defiendo un periodismo equilibrado y valiente al mismo tiempo»

Los Premios Empresario Extremeño del Periódico Extremadura han cumplido 30 años; casi los mismos que lleva la periodista Ángeles Blanco (Badajoz, 1972) en Informativos Telecinco defendiendo la profesión con objetividad, buen hacer y honestidad. Tres virtudes que la pacense aúna por vocación y educación. Fue la conductora de la Gala desde el Castillo de Arguijuela, al igual que lo hiciera en las Medallas de Extremadura desde el Teatro Romano de Mérida el pasado año. Una vez entregados los Premios, hablamos con ella por esa apuesta decidida por una Extremadura «sin complejos e inconformista».

Los ganadores de la edición han sido Ismael Villalobos (Premio Empresario Extremeño del Año); María Cremades (Directiva del Año); Belpa (Iniciativa Empresarial); Exverdsal (Premio Pyme); Copreca (Trayectoria); Señorío de Montanera (Promoción de Extremadura); Patricia Luna (Joven Promesa); la Asociación Española contra el Cáncer en Extremadura (Premio Especial), Antonio Huertas, CEO de Mapfre (premio especial XXX Aniversario) y mención especial para Ricardo Leal Cordobés, fundador de CL Grupo Industrial y único ganador en dos ocasiones del Premio Empresario Extremeño del Año...

¿Con este listado, no tienen mayor valor las empresas que desde una región, con graves problemas de transporte, consiguen alzarse a todos los niveles y competir internacionalmente, con casi todo en contra?

Tienen muchísimo mérito, ¡muchísimo mérito! Lo comentaba con ellos y es algo que siempre reivindico porque resulta fundamental, para llevar la riqueza a los territorios, el transporte. Con todos los problemas con los que nos encontramos los extremeños, que estas empresas, que además son potentes, no solo en la comunidad, sino a nivel nacional e internacional, consigan situarse y colocarse en esas posiciones a pesar de todos los obstáculos con los que se encuentran, efectivamente, tienen un mérito muchísimo mayor al resto. Esas dificultades que sufrimos añadidas con esa falta de comunicaciones, deberían redundar en un mayor reconocimiento a estas firmas frente a otras.

¿En qué ha cambiado Extremadura desde que usted se fue, y en qué no lo ha hecho?

Le diría casi que la misma respuesta. Mire, creo que han cambiado, sobre todo, los extremeños, porque es verdad que Extremadura ha cambiado en su paisaje, ¡es evidentemente que ha cambiado muchísimo! Cuando vas por la autovía te das cuenta de que el paisaje, diríamos, es mucho más tecnológico: placas solares, industrias... Pero fíjese, hay una cosa en la que sobre todo creo, y va al hilo también de estos premios, que es el cambio en la conciencia de los extremeños. Hemos empezado a convencernos de que nosotros también podemos estar ahí arriba, que podemos ocupar un lugar importante, que no tenemos porqué ir siempre un paso atrás. Los extremeños tenemos que creer en nuestras posibilidades. Creo que eso está cambiando, pero al mismo tiempo aún nos falta. Los extremeños pecamos de conformistas. Fíjese, cuando la gente de fuera de la región habla de los extremeños, siempre dicen aquello de «¡qué buena gente es!» Muchas veces, cuando lo escucho, me rebelo porque pienso que, si ser buena gente significa ser conformista, no quejarte, conformarte con cualquier cosa, con lo que te den, no alzar la voz nunca, y que con lo que tenemos ya nos va bien, pues a lo mejor resulta que no tenemos que ser tan buenos, ¿sabes? Debemos dar algún grito de vez en cuando.

Nos falta colmillo, ¿no?

Nos falta colmillo, no nos queremos enfrentar, no nos movemos bien en esos terrenos. Creo que todavía tenemos que dar un paso más allá, dejar el conformismo a un lado y decir ‘no’, no ser conformista y, además, luchar por ello. Y si en un momento determinado tenemos que alzar la voz y decir, ¡ya está bien!, hacerlo. Nos cuesta muchísimo, muchísimo...

¿Cómo se ha sentido otorgando estos premios en, y desde nuestra región?

Pues muy feliz, muy contenta. ¡Vamos! Estar en la tierra ya siempre es una maravilla y, además, si es para ir a celebrar además el 30 aniversario de estos premios, su cumpleaños, resulta maravilloso. Estar acompañada además de gente de primera categoría, extremeños de primera división… Ha sido un placer conocerles en persona a muchos de ellos, aunque sí supiera de sus trayectorias… Ha sido una experiencia maravillosa.

A lo largo de sus años en la profesión, ¿cuál ha sido el premio que más le ha gustado dar?

Pues mire, estos premios me han hecho muchísima ilusión, porque, además, se reconoce el emprendimiento, que es algo que en estos tiempos resulta fundamental para crear riqueza en los territorios. Sin emprendimiento, sin ser valientes, no hay manera. Pero es verdad, y se lo digo desde el corazón, que tengo el gozo de poder llevarme a la tumba el haber pisado el Teatro Romano de Mérida y sentirme una diosa romana subida en ese escenario para presentar las Medallas de Extremadura. ¡Fue increíble!

Y, además, ¡tuvo la oportunidad de felicitar desde ese escenario a su madre!

¡Si, sí! El día 7 es el cumpleaños de ella, y el día 8, el Día de Extremadura, el de mi hermano, vamos, ¡muy extremeños todos! Fue muy especial también por eso. Yo adoro el arte clásico, soy una enamorada de este tipo de arte. He visitado un montón de países que tienen restos romanos, teatros romanos y, de verdad, esa es otra de las cosas que vienen acolación en la respuesta anterior, ¡Dios mío! ¡No sabemos reivindicar ese teatro, darle el valor y el mérito que tiene! No conozco un teatro romano tan bien conservado y tan maravilloso como el de Mérida.

Y hablando desde el terreno periodístico, ¿cree que la inteligencia artificial, el chat GPT, es un peligro para el rigor?

Mire, se trata de un tema muy complicado, muy complejo, porque al final, los que trabajamos también con la información, con los datos, con la hemeroteca, sabemos que es una herramienta muy buena; creo que mentimos si decimos lo contrario. Es más, cada vez está más presente. Por ejemplo, en las redacciones, te ayuda mucho a donde no llega la memoria: ¿En qué momento fue lo que dijo el presidente del Gobierno? ¿Qué fue exactamente? ¿En qué año? Es verdad que ofrece una rapidez que asusta. Una herramienta que ayuda mucho, pero al mismo tiempo, una herramienta que puede acabar quemándonos todos los fusibles posibles que tenemos en la cabeza y acabar con todas nuestras neuronas. Cada vez tenemos menos necesidad de memorizar. Hay un ejemplo muy claro que nos pasa a todos. Yo me acuerdo del teléfono fijo de mis abuelos. Mis abuelos murieron hace un montón de años y el teléfono de mis abuelos no se me olvidará jamás. Pero, sin embargo, ahora mismo me cuesta muchísimo memorizar, por ejemplo, el móvil de mi madre, porque hemos perdido esa costumbre. Empezamos con eso y ahora estamos yendo con todo lo demás. Es un avance tecnológico que está ahí, que acaba de empezar, que bien utilizado es muy útil, pero el problema está, en que, como todo, puede acabar en un mal uso.

¿De qué color es su periodismo?

Decir blanco me asusta, ¿sabe? Aunque soy Blanco y del Real Madrid (se ríe). Sería plantearlo como una cosa demasiado perfecta. No lo sé, no lo sé, tendría que dedicar bastante tiempo a pensarlo, pero creo que no llegaría a ninguna conclusión, la verdad. Yo defiendo un periodismo sin colores que sea objetivo y crítico. Defiendo un periodismo equilibrado y valiente al mismo tiempo.