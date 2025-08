La prostitución en pisos particulares se dispara en Extremadura

Las persianas están siempre medio bajadas. De día, nadie entra ni sale. De noche, la afluencia aumenta —siempre discreta— y, de vez en cuando, la música deja entrever lo que las cortinas encubren. Los vecinos sospechan, pero no actúan. Deciden mirar hacia otro lado, porque no molesta. No hay peleas, ni gritos. Es el delito invisible.

Hay mujeres distintas cada cierto tiempo, a menudo jóvenes, que desaparecen sin dejar rastro, mientras amanece un día más y, cuando oscurece, la luz sigue encendida. Antes, aguardaban en las calles y siempre se sabía dónde encontrarlas en la carretera. Ahora, la prostitución ha encontrado un nuevo refugio para los proxenetas, sin restricciones: vía libre absoluta. Pero las víctimas siguen siendo las mismas, solo que aún más silenciadas.

Los nuevos escondites

Con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemoró el pasado 30 de julio, desde la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (ADHEX) se insiste en una transformación preocupante: en Extremadura, esta práctica se ha disparado en pisos particulares, chalés y viviendas turísticas. Lo alarmante para las organizaciones que trabajan con mujeres en situación de explotación no es solo el cambio de escenario, sino que esta modalidad se ha convertido en la norma y resulta cada vez más difícil de detectar por parte de las autoridades.

A ello se suma la movilidad. Las víctimas son trasladadas de una ciudad a otra con frecuencia, dificultando tanto su localización como la acción judicial. "Hoy pueden estar en Badajoz, mañana en Castellón y pasado en Bilbao", alerta Flor Fondón, que lleva más de 20 años al frente de ADHEX.

En el caso de la región, Fondón señala que los principales focos se encuentran en las ciudades más grandes: Cáceres, Plasencia, Badajoz, Almendralejo, Navalmoral de la Mata y la zona de Tierra de Barros. Pone el ejemplo de la capital cacereña, donde "puede haber entre 20 y 30 pisos donde se ejerce la prostitución, con una media de cuatro mujeres por vivienda. Presumiblemente, todas estén siendo explotadas sexualmente y una gran parte podrían ser víctimas de trata, pero si no hay denuncias, no se identifican. Y si no se identifican, no existen oficialmente", explica.

Del móvil al prostíbulo

Este fenómeno ha crecido desde la pandemia, y las redes sociales y plataformas de contenido sexual han pasado a ser el caldo de cultivo. Es la prostitución 3.0, una práctica que, según la presidenta de la asociación, se está masificando: "Cuando comenzamos nuestra labor, era anecdótica. Hoy es una realidad al alcance de cualquiera con un móvil y una cámara".

Muchas de las nuevas afectadas son jóvenes españolas, incluso menores de edad, captadas o extorsionadas a través de canales como OnlyFans. "Aunque parezca que están actuando voluntariamente desde su casa, la mayoría están siendo vigiladas, amenazadas o directamente explotadas. Una vez que se encuentran sus fotos o vídeos, empieza el ciclo de coacción", denuncia.

Perfil de las víctimas

Señala también que ha aumentado el número de españolas captadas por redes de explotación, aunque el perfil más habitual sigue siendo el de extranjeras jóvenes, especialmente procedentes de Colombia, Venezuela y Paraguay.

Su testimonio coincide con los datos nacionales: en 2024, la ONG Fiet atendió a 1.566 mujeres de 34 nacionalidades distintas, mayoritariamente de América Latina, y ha detectado un incremento del 46% en el número de españolas atendidas respecto al año anterior.

Sensibilizar a los vecinos

Frente a esta situación, la organización ha puesto en marcha iniciativas como La Buena Vecindad, enfocada en sensibilizar a vecinos, administradores de fincas, inquilinos y propietarios. "Les pedimos que, si sospechan que en un piso puede haber una situación de trata o explotación, lo comuniquen. Puede hacerse de forma anónima, pero estas mujeres son siempre víctimas. En caso de que haya indicios de menores de edad, es imprescindible, ya que su protección es prioritaria", indica.

La campaña también alcanza a pisos turísticos, en colaboración con asociaciones del sector, debido al uso creciente de estas viviendas para actividades de explotación.

Cifras que alertan

No existen cifras oficiales actualizadas sobre el número de mujeres en situación de trata en Extremadura. Algunas redes recientemente desmanteladas a nivel nacional tenían ramificaciones en la región, pero los datos solo se publican cuando hay detenciones o rescates.

Imagen de archivo de prostitución. / FUNDACIÓN ATENEA

De hecho, el año pasado se liberó en España 1.794 personas procedentes de redes de trata o explotación —la mayoría en contextos de prostitución—, un incremento del 22% respecto al año anterior, según datos del Ministerio del Interior. Las fuerzas de seguridad realizaron más de 400 operativos, con cerca de 1.000 detenidos y 110 redes criminales desarticuladas. En el ámbito de la trata con fines sexuales, más de 600 mujeres fueron rescatadas, incluyendo al menos 16 menores.

El consumo como raíz del problema

El mensaje que lanza Fondón desde Extremadura es claro: "Sin consumidores no hay prostitución. Y si sabemos que en un piso están explotando a mujeres, no podemos darles la espalda. Hay que ayudar, denunciar, ponerlo en conocimiento de la policía o de Fiscalía. Y, sobre todo, educar en igualdad. Enseñar a nuestros hijos a no consumir prostitución ni pornografía. Solo así podremos acabar con esta violencia".

"España es actualmente el primer país de Europa en consumo de prostitución y el tercero del mundo, lo que nos convierte en el burdel de Europa", concluye.

Mientras tanto, vuelve a caer la noche y el sonido de la música trepa por las discretas cortinas de aquellos céntricos pisos. Y, una vez más, nadie denuncia, nadie pregunta. Porque las melodías no hacen el ruido suficiente y el delito sigue siendo invisible. Pero si nadie las ve, tampoco podrán salir.