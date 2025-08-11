El riesgo de incendios forestales en Extremadura se intensificará en las próximas horas

El riesgo de incendios forestales en la comunidad Autónoma de Extremadura se intensificará de forma notable durante los próximos días, de tal forma que durante las jornadas del martes y el miércoles, días 12 y 13 de agosto, prácticamente toda la región se encontrará en riesgo extremo.

Así consta en el mapa diario de peligro que elabora la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y publica el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de Extremadura (Infoex).

De esta forma, a partir de este lunes se pasará de una Extremadura principalmente en riesgo muy alto (color rojo), con algunas comarcas en alto (naranja), a una región que el martes tendrá a más de 80 % de sus términos municipales en riesgo extremo (granate) y el resto en muy alto. Esta situación de riesgo extremo permanecerá prácticamente invariable durante las jornada del miércoles 13 de agosto.

Solo durante la última semana, los medios del plan Infoex intervinieron en 50 incidentes, de los cuales 27 han sido incendios forestales: 16 se han producido en la provincia de Badajoz y 11 en la provincia de Cáceres.

Estos 27 incendios forestales suman una superficie aproximada de unas 2.360 hectáreas afectadas a la espera de las mediciones oficiales.

Badajoz, la ciudad más calurosa

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) registró 43,1ºC este domingo en Badajoz.

Las otras cinco estaciones que estuvieron por encima de 42ºC han sido Torla-Ordesa, Depósito, en Huesca (42,9ºC); Fuentes de Andalucía, El Travieso, en Sevilla, y Mérida, en Badajoz (ambas con 42,8ºC); Montoro, Vega Armijo, en Córdoba (42,7ºC); y Badajoz / Talavera la Real, en Badajoz (42,4ºC). De acuerdo con Camacho, la lista de las 30 temperaturas máximas del día se centró en los valles bajos y medios del Guadiana y el Guadalquivir con puntos de Pirineos, meseta norte y Canarias.

La alerta naranja continúa

Toda Extremadura permanecerá este lunes, 11 de agosto, en alerta naranja por temperaturas máximas que podrán alcanzar los 40ºC en algunas zonas de la región.

Así, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará desde las 12.00 hasta las 21.00 horas del lunes la alerta naranja por altas temperaturas en toda la comunidad, de modo que las zonas donde se prevé que las máximas superen los 40 grados son toda la provincia de Badajoz, así como Tajo y Alagón y la Meseta cacereña, en la de Cáceres.

Ante esta situación, el 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a los servicios de Policía Local.

A la ciudadanía se le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas; reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados.

Usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares. En casa, utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación.

También se sugiere prestar especial atención a menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación y en caso de necesidad ponerse en contacto con el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.