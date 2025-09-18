Cortijos en ruinas, charcas y alambradas sin espinos: nuevos refugios para especies protegidas en el campo extremeño

Grandes charcas, alambradas sin espinos, nidos de cernícalo primilla en cortijos abandonados, corrales con paredes de piedra, GPS en lugar de cencerros para el ganado o restos de siembra que sirven de alimento a las grullas. La Junta de Extremadura concederá hasta 20.000 euros en ayudas a las explotaciones agrarias y ganaderas que contribuyan a la conservación de los hábitats naturales y la fauna protegida. Se trata de unas subvenciones que ya existían en la región, pero que se han modificado para ser "especialmente prácticas: ir a lo que se demanda por parte de las explotaciones y que sea de especial interés para la conservación de las especies".

La nueva convocatoria cuenta con un presupuesto total de cinco millones de euros y actualmente se encuentra en plazo de recibir solicitudes, tras su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el pasado 5 de septiembre. El director general de Sostenibilidad, Germán Puebla, ha participado este miércoles en Mérida en una jornada técnica para explicar a los gestores del campo las "muchas" novedades que se han introducido en el decreto regulador. "Es una ayuda muy muy dirigida a proteger la naturaleza, pero en ese equilibrio siempre necesario con el desarrollo, con la ganadería y con la agricultura de Extremadura", ha destacado.

Jornadas técnicas celebradas este miércoles en Mérida. / Juntaex

Espacios sin protección

Entre las principales novedades, Puebla ha subrayado que ahora podrán beneficiarse de las ayudas todas las explotaciones agrarias y ganaderas en las que habiten especies de fauna protegida, aunque la parcela se ubique fuera de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura. El director general ha puesto en valor también la "importante" cuantía de las ayudas, hasta un máximo de 20.000 euros, que se conjuga con una reducción de la carga administrativa en la tramitacióny la simplificación de los criterios objetivos para conceder la ayuda.

Todas las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse durante el año 2026. Entre ellas, Puebla se ha referido a la posibilidad de instalar localizadores GPS para el ganado: un dispositivo que sustituye a los tradicionales cencerros y que permite, por vía satélite, saber dónde se ubica el animal y qué hace en cada momento para que no abandone un recinto delimitado virtualmente. El arreglo de las paredes de los corrales de piedra, "el monumento de nuestra dehesa que hay que recuperar", es otra de las medidas con cobertura.

Actuaciones subvencionables

Igualmente, Puebla se ha referido a la correcta gestión de las charcas "de unas dimensiones razonables" para que no se sequen y los desbroces acompañados de siembra que no se recogen hasta un momento determinado para que puedan ser aprovechadas por las especies silvestres, así como la siembra en zonas de cereal donde no se recoge parte del grano para que las aves lo aprovechen.

El fomento de nidos de cernícalo primilla en los tejados de cortijos abandonados es otra de las actuaciones subvencionables, junto a la sustitución de las alambradas de espino. "En algún momento están justificadas cuando tenemos que evitar un problema mayor, pero hay veces en las que no tienen ningún sentido y es preferible para el medio ambiente no tener espino a tenerlo", afirma Puebla.