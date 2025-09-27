Renfe oferta 10.000 plazas para viajar a la Feria Internacional Ganadera de Zafra los días 4 y 5 de octubre

Renfe ha establecido un dispositivo especial de refuerzo con motivo de la Feria Internacional Ganadera y Tradicional de San Miguel, lanzando una oferta global de cerca de 10.000 plazas para viajar a la localidad pacense de Zafra el fin de semana del 4 y 5 de octubre. De este modo, a los servicios habituales y la reapertura de la línea Huelva-Zafra se sumarán varios trenes especiales que circularán en doble composición, es decir, con el doble de coches y plazas.

Este servicio ferroviario permitirá reducir el tráfico de vehículos particulares para acudir al evento, prevenir posibles percances en la carretera y aliviar aglomeraciones en los accesos y aparcamientos del recinto, según informa en nota de prensa Renfe. Los servicios especiales circularán desde diferentes municipios extremeños y todos tendrán parada en el apeadero de Zafra Feria, ubicado frente a la entrada principal del recinto donde se desarrolla el certamen ganadero.

Tarifas especiales

Estos trenes de refuerzo se comercializan con tarifas especiales que se aplican en trayectos de ida y vuelta. La oferta comercial para los días 4 y 5 tendrá un coste global de ida y vuelta de 12 euros en el trayecto comprendido entre Villanueva de la Serena, Don Benito, Valdetorres o Guareña y Zafra Feria; mientras que en el caso de Mérida, Calamonte, Almendralejo y Villafranca de los Barros, el mismo, será de 8, 7, 5 y 3 euros, respectivamente.

Además, dichos trenes especiales tienen enlace en Mérida con varios servicios de la oferta regular para desplazarse a Zafra Feria desde otras ciudades.

Refuerzo de las plantillas

Los viajeros pueden consultar los horarios y adquirir su billete en los canales habituales de venta, así como durante el desarrollo de la Feria Internacional Ganadera se reforzará la información con personal de atención al cliente en las estaciones de Mérida y Zafra Feria.

Para ello, Renfe ha movilizado a casi un centenar trabajadores para gestionar este dispositivo especial, entre maquinistas, interventores, mecánicos y personal de seguridad, entre otros. Cabe señalar que Renfe promociona estos días la Feria Internacional Ganadera de Zafra mediante la tematización de los cabezales de los asientos de los trenes de Media Distancia en la región.