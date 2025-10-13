Dimite Luis Paniagua, presidente y único concejal del PP en Alburquerque

El presidente del Partido Popular de Alburquerque y único concejal del grupo en el Ayuntamiento, Luis Paniagua, presentará su renuncia tanto al cargo como al partido el próximo martes en un pleno extraordinario. Según avanza Radio Comarca de Alburquerque, Paniagua ya ha registrado su escrito de renuncia en el consistorio, haciendo efectiva una decisión que, aunque era "un secreto a voces", se hará oficial en la sesión plenaria, donde ofrecerá públicamente las explicaciones pertinentes.

El ya exconcejal del PP ha lamentado la "falta de secretismo institucional" después de que la noticia se haya filtrado a los medios antes de su anuncio oficial. Ha reconocido además que, por el momento, se desconoce quién ocupará su puesto en el Ayuntamiento, aunque ha asegurado que en cuanto se decida el relevo, se comunicará en una rueda de prensa. "Lo anunciaremos oficialmente y daremos todas las explicaciones que sean necesarias".

Trayectoria

Paniagua se incorporó a la política con la intención de contribuir a la recuperación económica y administrativa de Alburquerque tras la difícil situación heredada de las legislaturas anteriores. Durante su mandato ha defendido una gestión "rigurosa y centrada en municipio", con especial atención a proyectos como la rehabilitación del Castillo de Luna, cuya ejecución reclamó en reiteradas ocasiones ante la Junta de Extremadura.

Su renuncia llega apenas unas semanas después de la salida de su número dos y referente político, Víctor Píriz, quien dejó su cargo como secretario general de Economía, Empresa y Comercio de la Junta de Extremadura para incorporarse al sector privado en Madrid. Aunque Píriz continúa siendo el número dos en la lista municipal del PP, se desconoce si mantendrá su vinculación con el grupo local tras los últimos acontecimientos.

La formación pierde dos referentes

Por el momento no se ha confirmado si ambas renuncias están relacionadas, pero la coincidencia temporal deja al Partido Popular de Alburquerque en una situación complicada. En apenas unas semanas, la formación ha perdido o está a punto de perder a sus dos principales referentes locales.

Luis Paniagua, presidente y único concejal del PP, junto a María Guardiola. / Cedida.

Paniagua, que siempre ha mantenido un criterio propio y un discurso alejado de las polémicas internas, había manifestado en varias ocasiones su malestar con el funcionamiento orgánico de los partidos y con la falta de información sobre asuntos relevantes para el municipio. "No soy un hombre de partido, me gusta que las cosas se hagan bien y que se piense en el pueblo", declaró en una entrevista previa.

Su salida deja al PP de Alburquerque con la tarea inmediata de reorganizar su dirección y designar un nuevo concejal, en un momento de notable incertidumbre tras la marcha de Paniagua y la renuncia institucional de Píriz.