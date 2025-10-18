Sigue la polémica en el Infoex: La Junta ratifica que no habrá despidos y CCOO pide una reunión urgente

La Junta de Extremadura ha ratificado este sábado que ni ha despedido "ni va a despedir" a ningún bombero forestal del Plan de Lucha contra Incendios Forestales (Infoex), al tiempo que CCOO ha pedido convocar de manera urgente a los sindicatos por las cartas de despido que han recibido 138 efectivos. Al respecto, la Consejería de Hacienda y Administración Pública explica que lo que se va a producir el 30 de noviembre es una finalización de contratos laborales y, a partir del 1 de diciembre, se crearán 138 plazas indefinidas para dar al colectivo "la estabilidad que merece".

"No se ha roto ni se va a romper unilateralmente ninguna relación laboral", asegura el departamento que dirige Elena Manzano, que añade que esa fecha "ya estaba prevista, era conocida y estaba firmada por las dos partes de antemano", como viene ocurriendo desde el año 2017.

"Nuestro gobierno cumple con lo prometido y acaba con la temporalidad de estas plazas, garantizando en su provisión el máximo respeto a la Constitución española y al resto de la normativa vigente, con la que se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a plazas de empleo público", zanja la Administración extremeña.

Andrés Rodríguez | Jonás Herrera

Críticas de CCOO

La Junta se ha pronunciado así después de que el sindicato CCOO haya manifestado este sábado su "profunda preocupación y malestar" ante lo que ha calificado de una "posible amortización" de 138 plazas de bombero forestal, en concreto conductores contratados al 50% de jornada.

"Desde CCOO hemos realizado las consultas oportunas a la Administración autonómica, recibiendo como única respuesta que no tienen claro qué hacer", señala la organización sindical, que advierte que esa "falta de definición" aumenta la incertidumbre y desconcierto entre el personal que podría verse afectado.

Transparencia

A renglón seguido, la federación expresa tener conocimiento de que hay trabajadores que "están recibiendo notificaciones oficiales de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, en las que se les convoca para informarles sobre la modificación de 138 puestos de la categoría de Bombero/a Forestal Conductor/a de carácter discontinuo al 100% de temporalidad".

Fotogalería | Once días sin tregua ni descanso: los héroes que combatieron contra el monstruo de Jarilla "cuando era imposible" / Carlos Gil

"Reclamamos que este proceso se realice con total transparencia, con garantías jurídicas y respetando plenamente los derechos del personal empleado público de la Junta de Extremadura, y que cualquier modificación se enmarque dentro del diálogo y la negociación colectiva", indica CCOO.

CSIF también denuncia

Este pasado viernes, era el sindicato CSIF el que mostraba su "estupor y sorpresa" por la notificación de despido a los 138 efectivos, y también exige una reunión "urgente" a la Junta con el fin de planificar la transformación de estos contratos al cien por cien "tal y como dieron su palabra los máximos responsables de la Junta en plena ola de incendios el pasado mes de agosto".