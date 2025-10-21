Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Extremadura

El tren de frentes atlánticos impacta en Extremadura con lluvias y viento fuerte

Se espera que la región acumule entre 40 y 60 mm de precipitación hasta el fin de semana

La Plaza Mayor de Cáceres en una jornada lluviosa

La Plaza Mayor de Cáceres en una jornada lluviosa / Jorge Valiente

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

La circulación atmosférica ha sufrido un cambio significativo, lo que marca el regreso de las lluvias atlánticas a España después de que el anticiclón de bloqueo sobre el Reino Unido se haya retirado. Esta alteración dará paso a un "tren de frentes" que entrarán por el oeste peninsular de forma prácticamente diaria. Esta situación, prevista para durar al menos hasta el fin de semana, dejará precipitaciones y fuerte viento en muchas regiones, siendo especialmente intenso en el noroeste, según un avance de eltiempo.es.

En este sentido, la región de Extremadura también ha experimentado un notable cambio meteorológico esta semana debido al establecimiento de esta circulación atlántica. Tras la retirada del anticiclón, una sucesión de frentes húmedos ha comenzado a impactar en la Península Ibérica, dejando lluvias y fuerte viento en el oeste.

Toda la semana

Las precipitaciones han hecho acto de presencia en la región este martes, formando parte del flujo de la vertiente atlántica. Las lluvias continuarán a lo largo de los días siguientes, siendo el jueves un día en el que se prevén precipitaciones en la comunidad, extendiéndose también a Madrid y Castilla-La Mancha.

En cuanto a la acumulación total de agua, la previsión indica que en el norte de Extremadura se podrían superar los 40 a 60 mm de precipitación hasta el fin de semana.

Predicción del miércoles

Para mañana la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) predice intervalos nubosos, localmente probabilidad de brumas y nieblas matinales, tendiendo a poco nuboso. Precipitaciones, débiles y dispersas, más probables en la primera mitad del día.

Las temperaturas no experimentarán cambios o sufrirán un ligero ascenso, registrando Badajoz 16 de mínima y 29 de máxima, y Cáceres 15 de mínima y 26 de máxima. Mientras que el viento soplará del oeste y suroeste, flojo con intervalos de moderado, y rachas fuertes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El fallecido durante una cacería en Herguijuela habría muerto por un infarto después de que un perdigón le rebotase de forma accidental
  2. La A-58 entre Cáceres y Badajoz avanza paso a paso: mejoras continuas, aunque el final sigue en el aire
  3. El Cacereño conquista Lezama
  4. Expertos de la UEx cifran el coste del derribo de Isla Valdecañas: 202 euros por extremeño
  5. El Gobierno da luz verde a la solución definitiva para el problema del agua en Cáceres para la construcción del nuevo trasvase
  6. Coches y camiones circularán desde este lunes por el nuevo puente de Alcántara
  7. JM.Cruz, diseñador de Cáceres: 'La modelo internacional Samantha Keur me propuso una sesión de fotos en el casco antiguo con piezas de mi última colección
  8. Muere un varón de 72 años durante una cacería en la provincia de Cáceres, cerca de la localidad de Herguijuela

Los 5 accesorios de Halloween más deseados en Tiger y Amazon alcanzan su mejor precio por solo unas horas

Los 5 accesorios de Halloween más deseados en Tiger y Amazon alcanzan su mejor precio por solo unas horas

Los hoteles de Canarias se mantienen agarrados al éxito este invierno

Los hoteles de Canarias se mantienen agarrados al éxito este invierno

Nuevo paso para la creación de un observatorio para luchar contra la soledad en Cáceres

Nuevo paso para la creación de un observatorio para luchar contra la soledad en Cáceres

La Casa Blanca dice ahora que la reunión de Trump y Putin en Hungría "ya no es necesaria"

La Casa Blanca dice ahora que la reunión de Trump y Putin en Hungría "ya no es necesaria"

Así nació la Universidad de Extremadura: un hito para Cáceres

Así nació la Universidad de Extremadura: un hito para Cáceres

Dos festivales cacereños en el punto de mira por las subvenciones: Extremúsika y el Festival de Cine Español

Dos festivales cacereños en el punto de mira por las subvenciones: Extremúsika y el Festival de Cine Español

Galería | Así fue la presentación del Proyecto TRAE en Navalmoral de la Mata

Galería | Así fue la presentación del Proyecto TRAE en Navalmoral de la Mata
Tracking Pixel Contents