Abierto el plazo de las ayudas para realizar actividades en prevención de riesgos laborales

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado una resolución por la que se convocan las subvenciones para la realización de actividades en el ámbito de la prevención de riesgos laborales para el ejercicio 2025.

Estas subvenciones están destinadas a trabajadores y pequeñas empresas, para que realicen mejoras de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas empresas.

Para ello, la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, destina un presupuesto de 411.407,32 euros, del que el 50 por ciento por cientova destinado a sectoriales y el otro 50 por ciento, a intersectoriales.

Pueden ser beneficiarias las organizaciones empresariales y sindicales representativas en su ámbito sectorial correspondiente, así como las fundaciones u otras entidades constituidas por estas y aquéllas para la consecución de cualquiera de sus fines.

Como máximo, la ayuda para la totalidad de las inversiones subvencionables realizadas y justificadas por beneficiario podrá llegar a 130.000 euros, informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Tres tipos de acciones

Cabe destacar que las subvenciones están dirigidas a la realización de acciones de formación, de información y de promoción del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales y acciones de asistencia técnica.

Por acciones formativas se entiende el diseño de los métodos y contenidos de programas formativos que puedan ser impartidos en sectores y subsectores de la actividad productiva, en especial en aquellos cuya estructura esté constituida fundamentalmente por pequeñas empresas. Todas las acciones serán siempre gratuitas para sus destinatarios finales.

En cuanto a las acciones informativas, se trata de la difusión entre trabajadores y empresarios de los aspectos normativos y técnicos más relevantes en materia de prevención de riesgos laborales basados en el ordenamiento legal existente respecto a esta materia.

Y sobre las acciones de asistencia técnica se subvenciona el estudio y resolución de problemas, derivados de la aplicación práctica y material de las actuaciones preventivas. El procedimiento de concesión se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante convocatoria periódica. El plazo de presentación de solicitudes es de un mes, del 23 de octubre al 22 de noviembre de 2025.