Antonio Delgado Teodora: Cien años de pasión por el ciclismo en Badajoz

Antonio Delgado Teodora (Badajoz, 17 octubre 1925) es el claro ejemplo de una vida dedicada al deporte. Con cien años recién cumplidos aún sigue practicando su pasión: el ciclismo. Un deporte que comenzó a realizar muy joven cuando, por entonces, le cogía la bicicleta a sus hermanos ya qué no disponía de una. "El deporte lo practicaba antes en la calle pero tuve que dejar de hacerlo. Ahora lo practico en el gimnasio de la residencia donde vivo", comenta. Cambió las rutas por la residencia y atrás dejó un montón de experiencias y vivencias encima de las dos ruedas.

Ahora está de moda ir en patinete por la ciudad, en ocasiones sobrepasando los límites de velocidad. Rememora con tristeza el motivo por el que dejó de practicar el ciclismo: "Un día iba con la bicicleta y un chico con un patinete se me cruzó y casi se tiró contra mí, desde entonces le cogí miedo". Quizás, si esto no hubiera sucedido, continuaría saliendo por las mañanas.

Aunque Antonio Delgado nunca ha competido en el mundo del ciclismo y siempre se lo ha tomado como un hobbie, explica que su hermano Aurelio si lo hizo. "Era el número uno aquí en Badajoz". Él en cambio disfrutaba de este deporte en su tiempo libre, sin ese afán de ganar o competir.

Los cambios sociales

Explica que en su época, la infancia no era como las de ahora. "Con 14 años ya sabía trabajar en el oficio del campo, que siempre se ha dicho que es un oficio cualquiera pero hay que saber la especialidad a la que te dedicas y es duro. He trabajado toda la vida allí y desde una edad muy corta ya lo hacía como los adultos". Quizás esas experiencias le hicieron curtirse y hacerse fuerte en las diferentes situaciones que le iban sucediendo en su vida. Eran tiempos muy diferentes a los de ahora.

Se acuerda mucho de la convivencia con su madre y sus hermanos, cinco en total. "Mi juventud fue estupenda porque tuve una madre que era muy buena, ella usaba siempre tres zapatillas, las dos que llevaba puestas y la otra para cuando nos comportábamos mal", explica con una sonrisa.

Los tiempos han cambiado y al hablar sobre los temas que rodean la actualidad de la ciudad, afirma que "la política me da asco, son todos unos ladrones. La sociedad ahora es muy variada, hay chavales que son muy buenas personas y saben muy bien por donde andan, pero claro, si contamos solo lo negativo, también hay mucho malo. La juventud debería tener otra manera de vivir".

Antonio Delgado con Luisa Gamero, su novia. / Santi García

Una vida saludable

Llegar a cien años con la salud de Antonio Delgado no es sencillo. Comenta que siempre se ha cuidado mucho, eso no quita que se haya tomado "algunas copitas en varias ocasiones". Siempre buscando el equilibrio y sin excederse demasiado.

Uno de los trucos que se aplica para la alimentación, es el consejo que le daba su madre. "No hay que hincharse a comer, siempre es mejor quedarse con un poquito de ganas, aunque luego entre medias te tomes un piscolabis". Un consejo que él continúa siguiendo.

Desde hace unos años convive en la Residencia La Granadilla, allí practica deporte todas las mañanas en una bicicleta estática y se pueden observar en las paredes recortes de periódico de alguna que otra entrevista que le han realizado. Es feliz rodeado de personas como Luisa Gamero, su "querida", como comenta ella entre risas y disfruta de las diferentes actividades que le gusta hacer diariamente aparte de la bicicleta.

Una vida sencilla, repleta de trabajo, familia, salud y ciclismo, mucho ciclismo.