Juan Carlos Fernández: “Zafra tendrá un Museo del Turismo”

El alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández Calderón, encargado de declarar oficialmente inaugurado el foro, mostró su satisfacción por que el Foro Municipalismo se desarrollara un día después de que la Fiesta de Interés Turístico Regional «De la Luna al Fuego» se proclamara vencedora de la segunda edición de los Premios de los Lectores ‘+Historia’, en la categoría Mejor Patrimonio Cultural, organizados por «Historia National Geographic». Además, anunció la puesta en marcha de un Museo del Turismo en Zafra.

“Cuando me hablaron de hacer un foro de municipalismo me sentí muy halagado. El municipalismo para un alcalde es algo de mucha importancia. El municipalismo es la Administración más cercana al ciudadano. Los alcaldes estamos a porta gayola para lo bueno que para lo malo en este sentido”, dijo.

Añadió que “en esta Administración todo es inmediato y muy visible. Estamos en una exposición pública tremenda, pero lo hacemos con gusto. Es la política más apasionante. El alcalde tiene la posibilidad de influir en la vida ciudadana de manera directa. Zafra tiene vocación de acogida y encuentro, y para eso tenemos estas magníficas instalaciones”, dijo refiriéndose al recinto ferial de la FIG.

“También estamos preparando un Museo del Turismo, Allí vamos a explicar este fenómeno del turismo en todo su esplendor, con un diseño museográfico muy moderno”, anunció.

Por último recordó que muchas veces “el propósito de la digitalización nos complica la vida. Cuando el uso de la máquina se convierte en algo que distorsiona a ciertas personas hay que ayudarlas”, concluyó