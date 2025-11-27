Morante, la ausencia más presente en los II Premios Extremadura a la Tauromaquia

La alfombra roja que atraviesa el patio de butacas desde la cortina de entrada hasta el escenario bien podría haber sido fucsia, del color del capote de brega, porque esta noche de miércoles el teatro López de Ayala se ha convertido en una plaza de toros. Lo dijo el presentador, Juan Bazaga, justo al empezar la gala. Se celebraba la entrega de los segundos Premios Extremadura a la Tauromaquia, que ha protagonizado, sin estar, el maestro ‘Morante de la Puebla’, que no pudo acudir y delegó en el empresario y ‘hombre del toro’ José Cutiño.

Dijo el presentador que «todos soñamos con torear como torea Morente». Lo comentó antes de ver el vídeo con las imágenes del torero. Después añadió: «todos soñamos con andar como anda Morante». Cutiño contó que el maestro lo llamó la semana pasada para que recogiese el premio en su nombre. «Todos sabemos sus circunstancias personales», fue lo único que comentó el empresario sobre los motivos de la ausencia. Del torero señaló que «es justo» que reciba este premio, después de 28 años de actividad en los ruedos, y que se haga desde Extremadura, en cuyas plazas pequeñas y grandes ha toreado. «Este premio está más que justificado por el respeto que ha tenido a la afición extremeña».

Toreó en Fregenal, «no por interés, sino por respeto».

El Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra fue otro de los galardonados. Acudió su alcaldesa, Tina Rodríguez, que señaló que el de ayer era uno de los «días más importantes para nosotros», porque en este pueblo del sur de la provincia de Badajoz «hablar de toros es hablar de nuestra identidad». Se refirió a su singular plaza, construida en el interior del castillo. «Una joya patrimonial única en España donde la piedra medieval abriga a la arena».

La alcaldesa de Fregenal de la Sierra, Tina Rodríguez. / S. GARCÍA

Una plaza que, aunque de tercera, es de primera, con dos ferias, la de San Mateo y la extraordinaria de la Hispanidad, que cierra el calendario taurino. También estuvo Morante en el discurso de la alcaldesa, por las dos tardes que dejó selladas en las pupilas de los aficionados frexnenses. Lo hizo en plena pandemia, «cuando parecía que las plazas se iban a apagar para siempre». Morante toreó en Fregenal, «no por interés, sino por respeto».

Otro de los premios fue para el Club Taurino Extremeño, de Badajoz, el único de la región, fundador en 1986 de la Escuela Taurina, cuya gestión cedió a la diputación en 1998. Recogieron el galardón Jesús Reynols y Victoriano Méndez. Su presidente estuvo presente a través de un vídeo, en el que recordó que este año el club cumple 76 años.

Foto de familia de todos los representantes municipales que recogieron sus insignias. / Ayuntamiento de Badajoz

Quince ayuntamientos de la región recogieron además sus insignias en reconocimiento a su apoyo a la tauromaquia. Suman 29 entre las dos ediciones.

A la gala asistió una nutrida representación del equipo de gobierno local y de la Junta de Extremadura. Entre ellos, el alcalde, Ignacio Gragera, y los consejeros de Presidencia, Abel Bautista, y de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco José Ramírez. Bautista mencionó en la clausura que el Consejo de Gobierno aprobó el martes una partida de 300.000 euros en ayudas a la cultura taurina.

El ganadero Victorino Martín. / S. GARCÍA

Como colofón del palmarés, la Mención Especial se entregó al ganadero Victorino Martín, quien dijo estar encantado de recibir este reconocimiento el mismo día que lo hace Morante, a quien deseó que el retiro que ha anunciado no sea una despedida definitiva, sino «un pequeño descanso». El ganadero hizo una defensa sin límites de la labor de los ganaderos del toro de lidia. «Somos verdaderos gestores medioambientales», defendió, por ser los artífices de que se mantenga «un hábitat único en el mundo». Agradeció a la Junta que haga «justicia» por haber impulsado «esta gran fiesta, porque la tauromaquia es una parte importante del día a día en Extremadura, en España, está en el campo, en la música, es nuestra seña de identidad» y se refirió al toro como «ese animal mítico y sagrado, al que todos queremos y por un rito sacrificial nos entrega cada tarde su vida para hacernos mejores y más felices».