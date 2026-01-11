Radiografía del estrés laboral: Extremadura resiste mejor que la media

Como cada año, la vuelta a la rutina en el mes de enero, tras la desconexión que suponen las ajetreadas fiestas navideñas, puede generar un impacto en el ámbito emocional. Retomar el trabajo con un año por delante provoca en ocasiones una gestión complicada por parte de los profesionales, sometidos a nuevas presiones o cargas de trabajo que fomentan altos niveles de estrés y repercuten negativamente en el estado de ánimo.

La multinacional Randstad, empresa líder en soluciones de recursos humanos, ha elaborado una encuesta entre más de cuatro mil personas en activo para analizar su bienestar emocional. El estudio pone en evidencia la necesidad de solventar una preocupante situación cada vez más extendida: en España, el 21,2% de los empleados reconoce enfrentarse, de forma diaria o casi diaria, a situaciones de mayor agobio en el terreno profesional. A esto se suma un 38,2% que afirma sufrirlo a veces. Además, el 79% cree que la falta de desconexión laboral impacta de forma directa en su salud y bienestar. Los datos que fluctúan de forma considerable en función de la comunidad que se analice.

Diferencias por comunidades

Tal y como muestran los resultados, el territorio asturiano lidera el ranking, con uno de cada cuatro trabajadores estresados profesionalmente de forma frecuente (25,2%), superando así la media del país. Además, casi la mitad de los trabajadores de esta región (47,24%) reconoce experimentar una sensación de malestar emocional de manera ocasional en el trabajo. Le siguen Galicia y Canarias, con un 24,7% y un 24,3% de personas que han sufrido este fenómeno de desgaste emocional, respectivamente. Extremadura se sitúa en la parte baja de la tabla de Ranstad, con un 19%. Eso sí, supera a Castilla La Mancha, Baleares o Navarra.

La situación en Extremadura

Un segundo estudio que investiga la situación actual en la región señala que el porcentaje de extremeños que sufre estrés laboral de forma frecuente asciende a más de un 18%, una cifra casi coincidente, mientras que casi un 40% afirma padecerlo de forma ocasional. Estas cifras que se sitúan por debajo de la media nacional, que oscila en un 21%. También se comprueba cómo ocho de cada diez encuestados vinculan la incapacidad de desconectar del trabajo con un impacto negativo en la salud mental.

Los sectores más afectados

Unos datos en los que el sector sanitario resulta ser el más afectado, con uno de cada tres profesionales sufriendo ‘burnout’ actualmente (35,6%), cifra que asciende al 43,3% en aquellos que se han sentido de esta forma en el pasado.

El segundo puesto se lo llevan los profesionales de la construcción, con un 31,5% de los trabajadores que afirma haber padecido cansancio mental ejerciendo su labor, tanto actualmente como en el pasado. El ‘podio’ se completa con el sector educativo: un 29,8% de sus trabajadores afirma haber tenido esta sensación negativa durante su desempeño.

Los ámbitos con menor estrés

En el lado opuesto se encuentra el sector de la Administración Pública, donde más de un 41% afirma no haber sentido nunca estrés, frente a un 10% que lo sufre actualmente. Del mismo modo, tanto en el mundo de la cultura y el arte como en el panorama de la energía y el medioambiente, más del 35% confiesa no sentir esa presión emocional durante su jornada laboral.

Diferencias entre hombres y mujeres

Asimismo, se detectan mayores niveles de estrés en el ámbito profesional en las mujeres (63,6%) en comparación con los hombres (48,9%). Del mismo modo, casi 2 de cada 10 (19,8%) del colectivo femenino afirma sentirlo de forma frecuente, cifra que derroca al 13% de los varones. Además, los hombres se muestran más propensos a declarar que no padecen esa presión en el trabajo, y uno de cada tres afirma que rara es la vez que lo sienten (29,9%).

Falta de desconexión laboral

Con estos datos se evidencia que el estrés laboral no es ningún asunto menor. Las cifras esconden consecuencias que pueden llegar mucho más allá del simple cansancio. El análisis de Randstad refleja cómo 8 de cada 10 trabajadores encuestados (79%) consideran que el principal motivo que deteriora notablemente su bienestar emocional durante su ejercicio profesional es, precisamente, la falta de desconexión laboral. Cada vez son más los profesionales que se ven obligados a cubrir bajas no correspondidas por falta de personal, e incluso, en el caso extremeño, llegando a trabajar de doce a catorce días sin un solo de descanso, según confirma CSIF Extremadura.

Normativas más reguladas

En este contexto, donde problemas psicológicos y trabajos se vinculan, resulta esencial contar con unas normativas reguladas y adaptadas al trabajador. Más aún en un mercado cada vez más hiperdigitalizado y tecnológicamente dependiente, en el que factores como trabajos precarizados, una sobrecarga laboral cada vez más ingente o un aumento exacerbado de la fatiga para ejercer el oficio, hacen que la salud mental se convierte ahora en un lujo más que en un bien común.

Estas cifras revelan que la solvencia de este fenómeno será posible únicamente con la implicación conjunta de empresas, instituciones y trabajadores. Reducir la carga emocional es posible si se apuesta por modelos de trabajo más humanos que prioricen el bienestar y la conciliación laboral.

Se trata de unos datos que evidencian la seriedad actual del problema. El informe de Randstad no solo pone un número a este malestar, sino también lanza una advertencia: el equilibrio emocional equivale ahora a un bien en riesgo dentro del mundo laboral. Y aunque la concienciación crece, el cambio dependerá de las acciones que ejecuten las empresas para remediar sus estructuras sociales antes de que el agotamiento de sus trabajadores se instale como un requisito más en su contrato. Un cambio que hará mejorar la productividad de cualquier negocio, pero también la salud de quienes lo componen.