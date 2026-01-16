Una "incidencia técnica grave" pospone la presentación de solicitudes de dos convocatorias de empleo en la Junta de Extremadura

La detección de una "incidencia técnica grave" que afecta a la presentación de solicitudes de dos procesos selectivos convocados por la Junta de Extremadura ha obligado a posponer el plazo de inscripciones en ambos procesos.

Según dos resoluciones publicadas por el Diario Oficial de Extremadura (DOE), los procesos afectados son, en concreto, el de provisión de puestos de trabajo vacantes de personal laboral de la Junta por turno de traslados, y también el procedimiento de provisión de puestos de trabajo vacantes singularizados de personal funcionario de carrera de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por el procedimiento de concurso. Este último procedimiento no se convocaba desde el año 2025 y cuenta con más de 900 plazas convocadas.

En ambos casos el plazo de presentación de solicitudes comenzaba el próximo 19 de enero de 2026, pero ahora comenzará el 16 de febrero de 2026, "permaneciendo abierto mientras esta convocatoria permanezca vigente".

Procedimiento electrónico

La Consejería de Hacienda y Administración Pública explica en la resolución que durante "la preparación del procedimiento electrónico se ha detectado una incidencia técnica grave" que obliga a posponer el inicio del cómputo del plazo de presentación de solicitudes inicialmente establecido.

Las solicitudes de ambos procedimientos de provisión se tramitarán de forma electrónica a través del área personal (Mi carpeta) ubicado en el nuevo Portal de Empleado Público. Para acceder será necesario utilizar cualquier certificado electrónico cualificado, DNI o el sistema clav@.