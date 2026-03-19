La Junta de Extremadura considera "más que aceptable" el estado de sus presas de abastecimiento

Diseminadas por toda la geografía extremeña, son en su mayor parte infraestructuras de pequeño volumen, pero no por ello dejan de ser importantes. En unos casos, porque para muchos municipios representan la única posibilidad de disponer de agua para su consumo en los periodos estivales o de prolongada sequía; en otros, por el aporte de agua que proporcionan a las comunidades de regantes asociadas a ellas.

En total, la Junta de Extremadura es titular de 55 presas. La mayor parte de ellas corresponden a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, de quien dependen 42 (41 de ellas, embalses), todas en fase de explotación actualmente. Además, la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural tiene bajo su competencia otras 13 y una balsa, la mayoría de ellas destinadas al riego, aunque varias tienen doble uso.

Cuatro de cada diez pueblos

En el caso de la Consejería de Agricultura, 34 de estas presas se ubican en la Demarcación del Tajo (CHT) y las 8 restantes en la del Guadiana, con una capacidad conjunta que asciende a 69 hectómetros cúbicos (28,2 y 40,8, respectivamente). Gracias a ellas se abastece de agua a 147 municipios, casi cuatro de cada diez en la región, en los que viven 165.383 personas (uno de cada seis extremeños). Una cifra de habitantes que llega a duplicarse «en muchos» casos en el transcurso del periodo estival, según se precisa desde el departamento que dirige en funciones Mercedes Morán.

Impacto de las borrascas

A inicios de febrero, la sucesión de borrascas las tenía prácticamente colmadas, situándose al 97%. Por debajo de la capacidad máxima se situaban en ese momento las presas de Carrascalejo (40%), Peraleda de San Román (63%) y Alcuéscar (70%).

Asistencia técnica y mantenimiento

En junio de 2024, la Junta de Extremadura adjudicó un contrato de asistencia técnica para la conservación y explotación de estas infraestructuras a la unión temporal de empresas (UTE) formada por las firmas Paymacotas Extremadura e Invenio Consultores, por un importe de 3,4 millones de euros y un plazo de ejecución de dos años, prorrogables otros dos.

La dirección del contrato corre a cargo de los técnicos de la Junta, adscritos a la Secretaría General de Desarrollo Sostenible, Coordinación y Planificación Hídrica de la Consejería de Agricultura. Y los trabajos de mantenimiento y conservación, vigilancia y auscultación, y apoyo a la explotación de estas presas se realizan desde esa fecha con los medios de la referida asistencia técnica.

Riesgo por debajo de los estándares

«De acuerdo con los informes técnicos, el estado de conservación de las infraestructuras que tienen asignadas es más que aceptable gracias a los medios y recursos asignados a través del citado contrato», se apunta desde la consejería. «Es importante destacar que la mayoría de las presas ya se encuentran monitorizadas y que el riesgo potencial asociado al mal funcionamiento o rotura (daños aguas abajo) se encuentra por debajo de los estándares internacionales establecidos para este tipo de infraestructura», se añade.

Imagen del río Alcarrache, hace unas semanas, en pleno tren de borrascas. / El Periodico

La organización de la explotación de estas 42 presas se realiza en torno a 6 zonas de vigilancia, con un equipo humano formado por 18 personas, según se precisa. Además del mantenimiento preventivo y correctivo rutinario, que desempeña el personal de campo, entre las actuaciones que se han desarrollado desde el comienzo del contrato están las obras de mejora en las presas de Garciaz, Aliseda, Alpotrel, Cedillo y San Marcos (con mejora de galerías y drenaje); el tratamiento y pintura de los conductos de los desagües de fondo de varias presas; el acondicionamiento de caminos y limpieza de cunetas de varias presas; el mantenimiento correctivo de válvulas y grupos electrógenos por empresas externas; el desbroce y limpieza de cauces aguas abajo de varias presas; y la ampliación de la instalación de energía fotovoltaica en las presas de Acebo y Garganta del Obispo. El gasto acumulado hasta la fecha es de 477.000 euros.

Las de Gestión Forestal

En cuanto a las 13 infraestructuras hidráulicas competencia de Gestión Forestal, seis se encuentran en territorio de la Confederación Hidrográfica del Tajo, y suman 20,3 hectómetros cúbicos (hm³) de capacidad. Son las de Ahigal, Ayuela, Valdesalor, El Gallo, Las Fraguas y Madroñera. Y otras siete en la del Guadiana, con un aforo que alcanza entre todas los 47,6 hm³. Se trata de Brovales, Piedra Aguda, Valuengo, Zalamea de la Serena, Arroyocuncos, Rincón de Ballesteros y Arroyomolinos.

"Importancia fundamental"

De ellas, solo quedan por encima de la decena de hectómetros cúbicos de capacidad las de Valuengo (19,7 hm³), Piedra Aguda (16,2 hm³) y Valdesalor (12,7 hm³). Las demás son embalses de pequeño volumen, «pero de una importancia fundamental, puesto que son el aporte de agua para las comunidades de regantes asociadas a ellas», se puntualiza desde esta consejería.

Algunas también abastecen de agua para su consumo a localidades cercanas, como Valverde de Leganés y Olivenza y sus pedanías, en el caso de Piedra Aguda, o a la localidad de Jerez de los Caballeros, en el de Valuengo. Esta última suministra además a la industria de Siderúrgica Balboa. La consejería también es titular de la conducción de Malpica, que abastece a la presa de Piedra Aguda en épocas de necesidad desde su impulsión ubicada en el río Guadiana.

En las adscritas a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) se ha llevado a cabo la subsanación de los planes de explotación y de emergencia exigidos por la legislación actual. Y en la actualidad se está trabajando en la elaboración de la documentación de las pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), se detalla.

Asimismo, se ha llevado a cabo, por la empresa Ambling, el estudio de revisión de seguridad de todas las presas y balsa dependientes de la CHG. De la misma forma, se están llevando a cabo las obras de desarrollo del proyecto de mejora y modernización de la presa de Valuengo. Sobre esta infraestructura, Unidas por Extremadura registró el mes pasado en la Asamblea de Extremadura una solicitud de información a la Junta sobre su estado después de que se conociera «la existencia de deficiencias graves como una puerta estropeada, fisuras en la infraestructura y el riesgo inminente de desbordamiento», una vez que tuvieron que ser desalojados los vecinos y vecinas de Valuengo y La Bazana días antes el riesgo de inundación.

Por otro lado, por parte de los técnicos de la empresa Tragsatec se han elaborado los estudios económicos de los futuros proyectos de mejora y modernización de las presas de Ayuela, El Gallo, Ahigal y Zalamea de la Serena. Para esta última, además, se prevé realizar un estudio particular del estado del núcleo, por parte de una empresa especializada, al tratarse de una presa construida de bloques y tener una protección especial por parte de Patrimonio.

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Por último, se ha confeccionado por parte del servicio de Regadíos una línea para licitar la asistencia técnica para la conservación y mantenimiento de las presas de titularidad de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.