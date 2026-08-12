Previsión meteorológica
La alerta naranja por calor se extiende este jueves por casi toda Extremadura
Los avisos afectarán a Vegas del Guadiana, Siberia extremeña y Barros y Serena, en Badajoz, y Tajo y Alagón, norte y Villuercas y Montánchez, en Cáceres
Casi toda Extremadura estará este jueves en alerta naranja por altas temperaturas. El Centro Coordinador de Emergencias de Extremadura 112 ha activado este aviso para las zonas de las Vegas del Guadiana, la Siberia Extremeña y Barros y Serena, en la provincia de Badajoz, y para las zonas de Tajo y Alagón, Cáceres Norte y Villuercas y Montánchez, en la provincia de Cáceres.
La alerta permanecerá activa desde las 13.00 hasta las 21.00 horas de este jueves 13 de agosto, con temperaturas que alcanzarán los 40 grados. En el caso de la Meseta cacereña y el Sur de Badajoz, la alerta será de nivel amarillo, con máximas de 39 y 38 grados.
Recomendaciones
Se recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a los servicios de Policía Local.
A la ciudadanía en general se le recomienda evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no consumir bebidas alcohólicas; reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados; usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares.
En casa, utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación.
También se recomienda prestar especial atención a los menores de edad y a las personas mayores, vigilando su grado de hidratación, y en caso de necesidad ponerse en contacto con el 112.
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