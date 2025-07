Belén Rueda, preparada para ser abuela: "Maravilloso"

Recién llegada de su luna de miel por África, Belén Écija no podía ocultar su felicidad esta semana al reaparecer ante los medios de comunicación tras su 'Sí, quiero' de ensueño en Menorca. Ahora, ha sido su madre quien ha hablado con la prensa en la premiere de 'Los muértimer'.

Allí, Belén Rueda ha desvelado que ve a su hija muy feliz tras el viaje de novios y que estuvo presente en él porque le ayudó con las maletas, una manera "de estar juntas y de contarte cosas".

Orgullosa de la joven, la actriz ha confesado que aunque su hija haya iniciado esta nueva etapa con su ya marido el vínculo entre ellas "no se rompe si ha sido sano durante estos años y lo ha sido".

Además, sobre una futura maternidad de su hija, Belén ha explicado que "me encantaría" ser abuela joven, pero ha dejado claro que "no hay que presionar a los chicos y tienen que elegir ellos, pero me encantaría"... y es que considera "maravilloso" que las generaciones convivan.

Cuenta que sufrió un ictus

Siempre muy discreta con su vida más personal y familiar, Belén revelaba un problema de salud que ha vivido y que tan solo ha compartido con su círculo más cercano. "Sufrí un ictus transitorio, a veces por el estrés me dan ganas de vomitar, mareos... esta vez sentí lo mismo, pero más intenso. Mi hermana vivía al lado y la llamé" comenzaba contando. "Era un ictus transitorio, pero gracias a eso me hicieron un TAC en la cabeza y me descubrieron aneurisma, durante mucho tiempo no lo quieres decir, no se lo quieres contar a nadie" reconocía hablando sobre este susto como nunca antes lo había hecho.

Consciente de que esto supuso un cambio en su vida, Belén le explicaba a Jesús que incluso tuvo que someterse a una operación: "Mi familia sí lo sabía. Me operaron y me pusieron un stent. El neurólogo para mí es Dios, me dijo ahora estás mejor que antes, el tema de no descubrir a tiempo un aneurisma es que puedes tener un ictus muy grave".