Casi 350 aspirantes optan a las bolsas de empleo de taquillero y vigilante para los monumentos de Mérida

El Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida ha activado dos procesos selectivos por turno libre para constituir listas de espera de personal laboral, con el objetivo de atender "necesidades de personal no permanente" en las categorías de taquillero/a (Grupo IV) y vigilante de recintos arqueológicos (Grupo V). Más de 340 aspirantes han sido admitidos en ambos procedimientos, cuyo plazo de inscripción se abrió el pasado mes de octubre: 194 en taquillero y 152 en vigilante (346 en total).

El proceso se ha convocado para generar bolsas de trabajo que permitan realizar contrataciones temporales cuando haya necesidades de servicio en estas categorías conforme a las bases aprobadas por la Dirección del Consorcio, publicadas en su portal de empleo y el Diario Oficial de Extremadura.

El Teatro Romano de Mérida, uno de los mejores conservados fuera de Italia y una icona del pasado romano de la ciudad. / CONSORCIO DE MÉRIDA

Fecha de examen

Las convocatorias han previsto un sistema de concurso-oposición, con una prueba objetiva (teórica y práctica) y una fase de méritos. Una vez publicada la lista definitiva de admitidos, el siguiente paso será la celebración de las pruebas teóricas:

Taquillero/a : primer ejercicio teórico el martes 10 de marzo de 2026 , a las 12.00 , en el Aula Magna del Centro de Profesores de Mérida (calle Legión V, 2).

: primer ejercicio teórico el , a las , en el (calle Legión V, 2). Vigilante: primer ejercicio teórico el lunes 16 de marzo de 2026, a las 12.00, en las aulas del Centro de Profesores de Mérida (calle Legión V, 2).

En ambos casos, se ha indicado que los aspirantes deben acudir con DNI y bolígrafo azul.

Temario común y específico

El temario incluye un bloque común con referencias como la Constitución, el Estatuto de Autonomía, el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley 8/2011 de igualdad en Extremadura. A ello se suma un bloque específico vinculado al Consorcio y a los monumentos, con materiales como los estatutos (DOE 105/2019), bibliografía sobre Mérida y los manuales internos puestos a disposición de los aspirantes.

La labor de los aspirantes seleccionados se desarrollará en los recintos monumentales gestionados por el Consorcio y abiertos a visita pública, entre los que se encuentran el Teatro y Anfiteatro romanos, la Casa del Anfiteatro, la Alcazaba árabe, el área arqueológica de Morería, la Cripta arqueológica de Santa Eulalia, el Templo de Diana (Palacio de los Corbos), la Casa del Mitreo (y Columbarios) y el Circo romano.

Javier Cintas

Protección del patrimonio

Las funciones del personal vigilante se centran en la protección del patrimonio y el control de la visita pública. Entre otras tareas, se incluye la inspección diaria del recinto y la comunicación de incidencias, la vigilancia del cumplimiento de las normas de visita, la información básica a los visitantes, el apoyo en apertura, desalojo y cierre en determinados accesos, el control de accesos y, en caso de accidente, auxilio y primeros auxilios con aviso a emergencias.

En el caso de taquilleros, la documentación del Consorcio ha descrito tareas ligadas a la atención al público y a la gestión de entradas: apertura y cierre de taquillas, venta de entradas, aplicación estricta de normas de acceso y visita, validación y control de entradas con los sistemas habilitados, atención de incidencias, y tramitación de quejas y reclamaciones cuando el visitante lo solicite.