CCOO, UGT y CSIF reclaman una catalogación de toda la plantilla del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata

Los Delegados Sindicales de Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y CSIF del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata han participado de una intervención pública esta mañana para, según dijeron, «aclarar todos los aspectos relativos a la catalogación y valoración de los puestos de trabajo del ayuntamiento». En primer lugar, expresaron que no están en contra de ninguna subida de sueldos o complementos a un trabajador o a un colectivo de este ayuntamiento, sino que «defendemos que se realice una valoración de toda la plantilla, que está compuesta por más de ciento veinte trabajadores y trabajadoras, por ser lo más justo y equitativo», afirmaron. Igualmente, en su intervención expusieron la necesidad, «ya perentoria», dijeron, de llevar a cabo los trabajos para realizar una nueva catalogación y valoración de los puestos de trabajo de este ayuntamiento, por cuanto la plantilla ha subido, han crecido las funciones y competencias asignadas a esta Administración, y la antigua Relación de Puestos de Trabajo data del año 1998. «Por parte de la Corporación de D. Enrique Hueso, se ponen excusas para no llevar a cabo la misma, como es el caso, cuando en un pleno municipal dijo que los representantes sindicales no querían seguir con los trabajos de la empresa que había realizado los últimos estudios, provenientes de la anterior Corporación, lo cual es rotundamente falso», aseguraron los representantes sindicales.

Punto de partida

Aseguraron que esto es al contrario, ya que «nosotros siempre le hemos dicho que como punto de partida para iniciar la negociación estaba en el momento idóneo, con todas las valoraciones realizadas» «Otro punto que se argumenta es que nos habían solicitado se le enviasen los organigramas que nosotros entendíamos necesarios de los distintos servicios municipales, los cuales ya obran en su poder».

Por este motivo, y con la intervención de los tres representantes, «requerimos al equipo de gobierno del ayuntamiento para que se siente con los representantes sindicales para abordar la valoración y catalogación de todos los puestos de trabajo de este ayuntamiento». Algo que, según ellos, «debe de realizarse sobre la base del trabajo realizado por la empresa para la anterior corporación municipal, por ser un punto de partida aceptado por los legítimos representantes de los empleados públicos del ayuntamiento», subrayaron.