Centro cultural

La Asociación Cultural de Artes Plásticas de Navalmoral expone 60 creaciones en Talavera de la Reina

Los artistas del colectivo ACAP inauguran su muestra que podrá visitarse hasta el 12 de septiembre

Acto de inauguración de la exposición en Talavera de la Reina.

Acto de inauguración de la exposición en Talavera de la Reina. / CEDIDA

Nieves Agut

La Asociación Cultural de Artes Plásticas de Extremadura (ACAP) de Navalmoral de la Mata ha inaugurado la exposición de pinturas sobre lienzo, pastel, tablilla y cartón entelado que lleva como título ‘Puente de color: de Navalmoral a Talavera’. Esta muestra, ya abierta al público desde el lunes, puede visitarse hasta el 12 de septiembre en el Centro Cultural Rafael Morales en Talavera de la Reina, de 10.00 a 14.00 horas de lunes a sábado. Este «puente de color» no solo representa el trazo físico entre dos puntos geográficos, sino también la conexión emocional, cultural y creativa entre artistas que, con su mirada, su técnica y su sensibilidad, nos invitan a cruzar fronteras y compartir emociones.

Desde ACAP se manifestó que «es un verdadero honor poder mostrar nuestras obras en Talavera». «Es un encuentro de arte, color y emociones, donde nuestras obras brillan con todo su esplendor en una sala magnífica», manifestaron desde ACAP que agradecieron al edil de Cultura de Talavera, Enrique Etayo, y a la edil del mismo área, Cristina Marcos, su apoyo. Por su parte, Cristina Marcos felicitó a la asociación por su compromiso con la promoción del arte y de los artistas moralos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Extremadura solo mantiene ya activo el incendio de Jarilla
  2. El fuego de Aliseda, intencionado en dos puntos por motivos económicos, obligó a desalojar anoche 40 viviendas, el ecoparque de Cáceres y amenazó a Los Barruecos
  3. El incendio sigue 'desbocado' pero la evolución del flanco sur permite desconfinar Casas del Monte y Segura de Toro
  4. El fuego obliga a cortar la carretera de Cabezuela del Valle a Hervás y son tres las vías afectadas en la región
  5. La situación de los evacuados en Plasencia: “Tranquilos en cuanto a sus casas, pero preocupados por sus fincas”
  6. Accidente mortal en el Casar, hablan los familiares: 'Llevaba casco, reflectante y luces
  7. Fallece el empresario Pedro Díaz debido a las altas temperaturas en Plasencia
  8. Hervás, desangelado por el incendio de Jarilla: “Sentimos dolor al ver nuestra tierra ardiendo, es desolador”

¿Qué pasa en Roblox? Descuidos en la seguridad infantil, presión social y demandas legales

¿Qué pasa en Roblox? Descuidos en la seguridad infantil, presión social y demandas legales

Trump muestra a líderes europeos un retrato del día que le dispararon: "No fue un gran día"

Trump muestra a líderes europeos un retrato del día que le dispararon: "No fue un gran día"

José Luis Aragonés da el campanazo: solo cinco meses en la ONCE y reparte 360.000 euros en Mérida

José Luis Aragonés da el campanazo: solo cinco meses en la ONCE y reparte 360.000 euros en Mérida

Córdoba, Segovia, Ávila o Toledo: el humo del incendio de Jarilla se extiende por España

Córdoba, Segovia, Ávila o Toledo: el humo del incendio de Jarilla se extiende por España

Fotogalería | Pedro Sánchez visita el Puesto de Mando Avanzado de Jarilla

Fotogalería | Pedro Sánchez visita el Puesto de Mando Avanzado de Jarilla

El alcalde de un pueblo de Toledo se pone en huelga de hambre para pedir la construcción de un instituto

El alcalde de un pueblo de Toledo se pone en huelga de hambre para pedir la construcción de un instituto

Bautista sobre el pirómano de Aliseda: "Se sabe quién es: un delincuente, un ser, un desalmado que tiene que acabar entre rejas"

Bautista sobre el pirómano de Aliseda: "Se sabe quién es: un delincuente, un ser, un desalmado que tiene que acabar entre rejas"

Pedro Sánchez llega al Puesto de Mando Avanzado de Jarilla

Pedro Sánchez llega al Puesto de Mando Avanzado de Jarilla
Tracking Pixel Contents