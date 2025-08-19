La Asociación Cultural de Artes Plásticas de Navalmoral expone 60 creaciones en Talavera de la Reina

La Asociación Cultural de Artes Plásticas de Extremadura (ACAP) de Navalmoral de la Mata ha inaugurado la exposición de pinturas sobre lienzo, pastel, tablilla y cartón entelado que lleva como título ‘Puente de color: de Navalmoral a Talavera’. Esta muestra, ya abierta al público desde el lunes, puede visitarse hasta el 12 de septiembre en el Centro Cultural Rafael Morales en Talavera de la Reina, de 10.00 a 14.00 horas de lunes a sábado. Este «puente de color» no solo representa el trazo físico entre dos puntos geográficos, sino también la conexión emocional, cultural y creativa entre artistas que, con su mirada, su técnica y su sensibilidad, nos invitan a cruzar fronteras y compartir emociones.

Desde ACAP se manifestó que «es un verdadero honor poder mostrar nuestras obras en Talavera». «Es un encuentro de arte, color y emociones, donde nuestras obras brillan con todo su esplendor en una sala magnífica», manifestaron desde ACAP que agradecieron al edil de Cultura de Talavera, Enrique Etayo, y a la edil del mismo área, Cristina Marcos, su apoyo. Por su parte, Cristina Marcos felicitó a la asociación por su compromiso con la promoción del arte y de los artistas moralos.