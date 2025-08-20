El programa estival llegar a su recta final con multiaventura y misterio en Navalmoral de la Mata

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, a través de la concejalía de Juventud, culmina la programación de verano con tres propuestas dirigidas a los más jóvenes, que pondrán el broche final a un intenso periodo estival en el que se han desarrollado actividades de ocio, deporte, cultura y entretenimiento para todas las edades. Tras una agenda marcada por talleres, campamento urbano, ludoteca, iniciativas formativas y propuestas de ocio alternativo, la concejalía cierra la temporada con una excursión de turismo activo, una nueva edición de gymkana zombie y la segunda ruta del misterio.

El 27 y 28 de agosto, un grupo de 20 jóvenes de entre 16 y 25 años disfrutará de una actividad multiaventura en el Albergue Alagón Natura, situado en Valdeobispo (Cáceres), en plena dehesa extremeña. Durante la estancia se realizarán actividades como rocódromo, juegos deportivos, láser tag, música, velada nocturna y actividades acuáticas, todas ellas dirigidas por personal especializado y con el material necesario para garantizar la seguridad. La inscripción, con un coste de 10 euros, incluye transporte, alojamiento en pensión completa.

El periodista y colaborador de Cuarto Milenio, Gonzalo Pérez Sarró, volverá a Navalmoral el 4 de septiembre para guiar a los asistentes en la II Ruta del Misterio, que en esta ocasión abordará leyendas y enigmas como el fantasma de Saucedilla, o las apariciones de los ensotanados. La actividad es gratuita y supone una oportunidad para conocer de primera mano episodios de misterio vinculados a Navalmoral y su entorno.

Recta final

Como colofón, el viernes 5 de septiembre, Navalmoral volverá a transformarse en escenario de supervivencia con la gymkana Love Zombie, una experiencia de inmersión en un apocalipsis zombie que contará con unas diez pruebas a lo largo de las calles de la localidad. Los participantes, jóvenes de 14 a 30 años, vivirán cinco horas de juego sin pausa, donde solo la resistencia y el instinto permitirán llegar hasta el final. El precio de inscripción es de 10 euros y puede realizarse a través de la página eventoszombies.com. Con estas tres iniciativas, la concejalía de Juventud pone el punto y final a un verano lleno de actividades que han reforzado la oferta de ocio alternativo, fomentando la participación de los jóvenes y dinamizando Navalmoral.

Todas las inscripciones e información adicional se pueden gestionar en Diversia (C/ Ronda Sur, no 16), a través del teléfono 927 53 76 61 o vía WhatsApp en el 636 019 935. Para la actividad Love Zombie las inscripciones puede realizarse a través de la página eventoszombies.com.