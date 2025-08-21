Las ‘Noches Musicales’ continuarán con la voz de Clara Alvarado mañana en Navalmoral de la Mata

El patio de la Fundación Cultural Concha acogerá una nueva actuación dentro de la programación de las ‘Noches Musicales’ mañana viernes a partir de las 22.00 horas. En concreto, el público podrá disfrutar de las voces y el talento de Clara Alvarado y Jéssica Carrasco que interpretarán canciones de ayer y de hoy en un formato íntimo y acústico con un espectáculo que llevará el título de ‘Raíces’.

Además, la artista local Clara Alvarado también estará acompañada al piano y la guitarra por el músico madrileño Alberto Vela. El acceso será libre hasta completar el aforo. Organiza la Fundación, en colaboración con el ayuntamiento. La amistad entre Clara y Alberto se remonta a hace más de 10 años, cuando coincidieron en el musical ‘La Llamada’ (ella como actriz y él como pianista). Desde entonces han compartido escenarios en Madrid y en Extremadura, y Alberto ha colaborado activamente en el proyecto musical de Clara, ‘Biuti Bambú’, componiendo y produciendo algunas de sus canciones. El programa de ‘Noches Musicales comenzó en julio y finalizará el 28 de agosto.