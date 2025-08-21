Organiza Fundación Concha
Las ‘Noches Musicales’ continuarán con la voz de Clara Alvarado mañana en Navalmoral de la Mata
La entrada será libre con aforo limitado y la actuación comenzará a las diez de la noche
El patio de la Fundación Cultural Concha acogerá una nueva actuación dentro de la programación de las ‘Noches Musicales’ mañana viernes a partir de las 22.00 horas. En concreto, el público podrá disfrutar de las voces y el talento de Clara Alvarado y Jéssica Carrasco que interpretarán canciones de ayer y de hoy en un formato íntimo y acústico con un espectáculo que llevará el título de ‘Raíces’.
Además, la artista local Clara Alvarado también estará acompañada al piano y la guitarra por el músico madrileño Alberto Vela. El acceso será libre hasta completar el aforo. Organiza la Fundación, en colaboración con el ayuntamiento. La amistad entre Clara y Alberto se remonta a hace más de 10 años, cuando coincidieron en el musical ‘La Llamada’ (ella como actriz y él como pianista). Desde entonces han compartido escenarios en Madrid y en Extremadura, y Alberto ha colaborado activamente en el proyecto musical de Clara, ‘Biuti Bambú’, componiendo y produciendo algunas de sus canciones. El programa de ‘Noches Musicales comenzó en julio y finalizará el 28 de agosto.
