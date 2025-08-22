Urbanismo
El nuevo Plan General Municipal de Navalmoral de la Mata atenderá los retos en vivienda y medioambiente
El documento pretende ser una herramienta transformadora que dote a la ciudad de un planeamiento moderno, eficaz y que sea ajustado a la realidad
El nuevo Plan General Municipal de Navalmoral de la Mata «debe responder a los retos de vivienda, infraestructuras, protección del medio ambiente y desarrollo de la ciudad». Así lo ha manifestado, recientemente, el equipo de gobierno que sigue con gestiones para impulsar la tramitación del documento. «Pretende ser una herramienta transformadora que permita dotar a la ciudad de un planeamiento moderno, eficaz y ajustado a su realidad», dijeron desde el consistorio.
De la misma manera, anunciaron que continuarán impulsando espacios de diálogo y participación mediante sesiones, en la convicción de que «solo a través del trabajo conjunto entre técnicos, representantes públicos y ciudadanía se podrá construir una ciudad preparada para el futuro», dijeron.
La sesión más reciente se celebró a finales de julio, enmarcada en el proceso de elaboración del nuevo Plan General Municipal (PGM), un documento que marcará el desarrollo urbanístico en los próximos años. En esta sesión en concreto se abordó busca integrar la accesibilidad y la calidad de vida en el diseño del entorno urbano.
